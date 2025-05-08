Fed「不變」應萬變！主席鮑爾竟要大家稍安勿躁？法人建議以全球優質股債為核心配置

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-08 11:28

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聯準會如預期的「按兵不動」，維持基準利率 4.25%~4.50% 不變。主席鮑爾強調保持耐心、淡化經濟衰退疑慮，並暗示雙重使命面臨挑戰，富達國際宏觀與戰略資產團隊對美股的評級下調至「中性」；對信用債給予「中性」評級；看好公債市場表現，給予「加碼」評級。法人建議：投資策略以全球優質股息搭配全球優質債券為核心配置。

聯準會如預期維持基準利率 4.25%~4.50% 不變，主席鮑爾重申美國經濟穩健，對貨幣政策保持耐心。面對關稅帶來不確定性，聲明中提到通膨與失業率雙雙走高的風險。他表示，聯準會將以穩定物價為主要目標，持續觀察實體經濟表現。此次會後聲明重點整理如下：

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1. 貨幣政策保持耐心：儘管關稅升級與貿易談判帶來諸多不確定性，聯準會暗示調整政策方向，並表明目前貨幣政策仍大致維持限制性水準。記者會上，主席鮑威爾也頻頻強調，美國經濟仍穩健，尚未看到需要作出行動的反轉跡象。

2. 淡化經濟衰退疑慮：關於美國第一季經濟負成長以及近期調查性景氣數據顯著下滑，鮑威爾淡化經濟衰退疑慮，並強調第一季主因短期進出口的影響，實際數據與國內經濟活動仍然穩健。

3. 雙重使命面臨挑戰：雖然聯準會試圖強化各界對美國經濟的信心，但由於關稅政策帶來不確定性，穩定物價與維持充分就業的雙重使命正面臨挑戰，此次聲明加註「失業率與通膨走高的風險正在上升」等文字。

4. 優先穩定物價：儘管官員一致同意維持利率不變，但鮑威爾在記者會上發表略帶鷹派的言論。面對目前的經濟環境，聯準會將物價穩定為首要目標，並暗示物價回穩的進度可能需要延長至明年。

5. 期貨市場市場預期：利率決策如外界預期，市場反應溫和。根據利率期貨預估，聯準會今年將降息 2-3 碼，並最快在七月首次降息，機率約 80%。美國公債市場大致持平，10 年期公債殖利率下滑 3 個基點至 4.27%。

富達國際宏觀與戰略資產團隊表示，正如我們所預期，本次 FOMC 會議並未給予新的政策指引。在記者會上，主席鮑威爾多次傳達「觀望」、「耐心」等訊息，並表示聯準會並不急於採取降息行動。聯準會所關注的實體經濟數據表現良好，並不會依據商業調查數據行動。因此，目前聯準會仍維持數據導向，未來利率政策立場仍取決於通膨與就業數據。

富達投資團隊認為，受貿易不確定性和消費者信心下降的影響，民眾對美國經濟可能陷入衰退的擔憂日益加劇。美國通膨仍高於目標區間，這可能限制聯準會因應經濟下滑的政策空間。由於不確定性仍高，股市波動性加劇，對股市保持「中性」。對美股的評級也從「加碼」下調至「中性」；在信用債方面，基本面依然穩固，但利差縮窄的情況下，評價面仍相當昂貴，綜合考量下，給予該資產「中性」評級；另外，隨著經濟成長放緩以及評價面開始變得具吸引力，看好公債市場表現，給予「加碼」評級。