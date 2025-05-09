search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

美英貿易協議添亮點 英國將向波音下單百億美元飛機

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-09 01:30

cover image of news article
美英貿易協議添亮點 英國將向波音下單百億美元飛機(圖：REUTERS/TPG)

美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周四 (8 日) 在美英宣布雙邊貿易協議框架時表示，英國將購買價值高達 100 億美元的波音飛機，但詳細內容尚未公開。

盧特尼克指出，這項交易屬於「私人企業採購」，目前尚未說明是哪家航空公司主導，僅表示細節將由相關業者對外公布。白宮公布的協議說明圖表中，則以「航空器零件」總額列出約 100 億美元的金額，未具體點名機型與類型。


根據波音官網，截至目前英國未交付的波音飛機訂單共計 149 架，包含航空公司訂購的 109 架與租賃公司下訂的 40 架，總額估計已超過 120 億美元。

雖然交易細節尚未明朗，但若成真，將進一步擴大英國航空業者對波音機隊的部署。不過，目前尚不清楚此次協議是否涉及新機型、固定訂單還是僅為選擇權性質的採購。波音方面對此不予置評。

消息傳出後，波音 (BA-US) 股價應聲上漲，截稿前上漲 4.25%，每股暫報 193.40 美元。

目前英國主要使用波音機隊的航空公司包括維珍航空 (Virgin Atlantic)，不過該公司表示並未參與此項採購。英航(British Airways) 母公司國際航空集團 (IAG) 則尚未對外發表評論。

文章標籤

波音飛機訂單英美貿易協議英國航空採購利多產業商務部長盧特尼克

相關行情

台股首頁我要存股
波音192.5+3.74%

延伸閱讀



    Empty