美英貿易協議添亮點 英國將向波音下單百億美元飛機

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-09 01:30

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美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周四 (8 日) 在美英宣布雙邊貿易協議框架時表示，英國將購買價值高達 100 億美元的波音飛機，但詳細內容尚未公開。

盧特尼克指出，這項交易屬於「私人企業採購」，目前尚未說明是哪家航空公司主導，僅表示細節將由相關業者對外公布。白宮公布的協議說明圖表中，則以「航空器零件」總額列出約 100 億美元的金額，未具體點名機型與類型。

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根據波音官網，截至目前英國未交付的波音飛機訂單共計 149 架，包含航空公司訂購的 109 架與租賃公司下訂的 40 架，總額估計已超過 120 億美元。

雖然交易細節尚未明朗，但若成真，將進一步擴大英國航空業者對波音機隊的部署。不過，目前尚不清楚此次協議是否涉及新機型、固定訂單還是僅為選擇權性質的採購。波音方面對此不予置評。