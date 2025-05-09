美英貿易協議添亮點 英國將向波音下單百億美元飛機
鉅亨網編譯段智恆 2025-05-09 01:30
美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周四 (8 日) 在美英宣布雙邊貿易協議框架時表示，英國將購買價值高達 100 億美元的波音飛機，但詳細內容尚未公開。
盧特尼克指出，這項交易屬於「私人企業採購」，目前尚未說明是哪家航空公司主導，僅表示細節將由相關業者對外公布。白宮公布的協議說明圖表中，則以「航空器零件」總額列出約 100 億美元的金額，未具體點名機型與類型。
根據波音官網，截至目前英國未交付的波音飛機訂單共計 149 架，包含航空公司訂購的 109 架與租賃公司下訂的 40 架，總額估計已超過 120 億美元。
雖然交易細節尚未明朗，但若成真，將進一步擴大英國航空業者對波音機隊的部署。不過，目前尚不清楚此次協議是否涉及新機型、固定訂單還是僅為選擇權性質的採購。波音方面對此不予置評。
消息傳出後，波音 (BA-US) 股價應聲上漲，截稿前上漲 4.25%，每股暫報 193.40 美元。
目前英國主要使用波音機隊的航空公司包括維珍航空 (Virgin Atlantic)，不過該公司表示並未參與此項採購。英航(British Airways) 母公司國際航空集團 (IAG) 則尚未對外發表評論。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀