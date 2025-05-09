白煙升起！史上首位美籍教宗誕生

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-09 01:40

‌



羅馬天主教會於周四 (8 日) 迎來歷史性時刻，美國籍樞機主教普瑞弗斯特 (Robert Prevost) 當選為第 267 任教宗，成為史上首位出身美國的天主教領袖。他選擇的教宗名號為「良十四世」(Leo XIV)，象徵新時代的開啟。

普瑞弗斯特現年 69 歲，出生於芝加哥，過去在拉丁美洲和羅馬皆有深厚的牧職與神學背景。他在教廷部門任職多年，曾領導主教部 (Dicastery for Bishops)，在全球教會人事安排方面具有關鍵影響力。

‌



教宗選舉會議 (Conclave) 於本周三展開，普瑞弗斯特在第二天便獲得足夠票數當選。梵蒂岡時間周四中午 12 點 07 分左右，西斯汀禮拜堂 (Sistine Chapel) 的煙囪升起白煙，象徵新教宗已選出。超過一小時後，梵蒂岡正式宣布普瑞弗斯特當選的消息，聖伯多祿廣場 (St. Peter"s Square) 上的數萬名信徒爆出歡呼。

新任教宗良十四世隨後現身陽台，以流利義大利語發表簡短致詞，向信徒致意：「願你們大家平安。」他也使用西班牙語發言，但並未以英語致詞。

普瑞弗斯特繼任於 4 月 21 日辭世的教宗方濟各。方濟各是首位拉丁美洲教宗，在任 12 年間推動多項改革，包含鼓勵就女性聖職與 LGBT 議題展開討論，努力讓教會更貼近現代社會。

良十四世在致詞中感謝前任教宗方濟各，並重申教會應「尋求和平、慈愛與靠近受苦之人」，展現與方濟各理念的延續性。不過與方濟各偏好簡樸裝束不同，良十四世在陽台亮相時穿著傳統紅色披肩，象徵其尊重教會傳統儀制。

外界對普瑞弗斯特了解不多，他行事低調、少有公開訪談，卻因其穩健作風與對社會正義的堅持，在樞機間頗具聲望。他在 2023 年的教廷記者會中曾表示：「我們的使命是擴展帳棚，讓所有人知道自己在教會內都是受歡迎的。」

白宮方面，美國總統川普第一時間發文祝賀普瑞弗斯特當選教宗，稱這是「令人振奮的時刻，也是美國莫大的榮耀」，並表示期待與教宗會面。