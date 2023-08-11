油價持續上升 很快就會變成美股問題

最新的 7 月消費者物價通膨數據顯示相對溫和的 0.2% 漲幅，美股上漲。

雖然投資人可能會為這份基本符合預期的 CPI 報告歡呼，但跡象顯示，波動性較大的能源類股再次上漲，對 Fed 政策和投資組合產生重要影響。

去年 6 月，包括波動的能源和食品價格在內的總體消費者物價指數 (CPI) 達到 8.9% 的高點，創 40 年來新高，之後迅速下降。

由於去年基期偏高，物價的年增率正在下降。這也意味著，只要環比數字仍在增加，年增率就不太可能進一步下降。

事實上，7 月總體通膨年增率從 3.0% 上升至 3.2%。在 6 月和 7 月 CPI 報告中，能源是推動通膨的主要因素，而不是拉低，就像去年 7 月以來的報告一樣。

在最新的 CPI 報告中，雖然燃油同比暴跌 26.5%，但仍較上月大幅上漲 3.0%。同樣，7 月公用燃氣上漲 2.0%，但同比下降 13.7%。備受關注的汽油較去年下跌 19.9%，但本月小幅上漲 0.2%。

這些能源價格成分因素較上月上漲本身並不一定令人擔憂。但原油、天然氣乃至整個大宗商品的短期走勢都明顯呈現看漲走勢，並顯示未來幾個月通膨統計數據可能會出現更大的增幅。這可能會促使 Fed 重新採取市場未預期的行動。

WTI 原油剛剛飆升至近每桶 85 美元，這是 2022 年 11 月以來的最高水平，在過去 6 周內上漲了 23%。同樣地，天然氣期貨自 1 月以來首次觸及 3 美元。

衡量大宗商品價格的總體指標：標普高盛商品價格指數也飆升至 1 月底以來的最高水平，在較 2022 年峰值暴跌近 40% 後可望重新向上突破。

股市投資人似乎也在為能源股的持續優異表現做好準備。標普特選能源 SPDR 基金 (XLE-US) 是當月和當季表現最佳的大型股。而 5 月時，能源還是今年表現最差的類股之一。

投資人可能已經對 Fed 堅持當前方針、將短期利率「長期保持在較高水準」感到滿意。然而，投資人顯然沒有考慮到 Fed 將面臨另一輪物價通膨上升，這可能需要將基準利率提高至 6% 以上。

但先不要談這麼遠，能源期貨可能會再次反轉下跌。走勢圖上的突破會讓交易員感到困惑，並暫時減輕通膨統計數據的壓力。但如果能源大宗商品繼續呈上升趨勢，市場對經濟預期的大規模重新定價似乎是無可避免的。