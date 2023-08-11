義大利再干預市場 限定KKR僅能收購義大利電信網絡業務20%股份

在義大利總理梅洛尼 (Giorgia Meloni) 主張加強國家對戰略資產的監管後，義大利政府同意美國私募股權公司 KKR & Co. (KKR-US) 只能收購最多 20% 的義大利電信 (Telecom Italia SpA) 網絡業務股份。

義大利財政部周四 (10 日) 晚間發表聲明指出，美國私募股權公司 KKR 簽署了一項初步協議，將政府納入其對這家前電話壟斷企業網絡的 230 億歐元競購中。只需再公布一項法令即可完成流程。

這是梅洛尼在對銀行徵收暴利稅一周後，第二次出人意料的干預市場，將使義大利電信最大股東 Vivendi SE 阻止出售的努力變得更加複雜。這家法國媒體集團對該網絡業務的估值約為 300 億歐元。

Equita 分析師格格拉 (Alberto Gegra) 在給客戶的報告中寫道，政府的「直接和積極」干預明確表現出「對交易的強大和廣泛的政治支持」。

梅洛尼表示，她認為義大利電信的網絡業務是一項戰略資產，必須保留一定程度的公眾監督。政府有權否決涉及此類資產的交易，而羅馬希望保護該公司 40000 名員工，這意味著任何沒有國家支持的提議都將面臨重大障礙。

經濟部在聲明中表示，與 KKR 的協議將「為政府制訂戰略選擇發揮決定性作用」。

KKR 還將基礎設施基金 F2i SGR SpA 添加到其投標團隊中，增加了該財團中義大利投資人的數量。

義大利電信今年稍早時宣布出售其網絡業務，以減少超過 300 億歐元的總債務。該企業一直在努力應對高勞動成本和不斷增加投資以實現網絡基礎設施現代化的複雜問題。