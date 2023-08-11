〈能源盤後〉中國數據引發需求擔憂 但OPEC今明兩年需求前景仍樂觀 原油收低

原油期貨價格周四 (10 日) 收低，但 Brent 原油仍維持在接近 1 月高點，係因通膨數據公布後，有關美國再次升息的臆測情緒降溫，且 OPEC 對石油需求前景仍持樂觀態度。

Brent 原油和 WTI 原油自 6 月來持續走漲，周四 WTI 原油交易價格仍在今年最高價，而 Brent 原油則以 1 月來最高價交易。

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.58 美元或 1.9%，收每桶 82.82 美元。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.15 美元或 1.3%，報每桶 86.40 美元。

近幾日油價上漲，係因沙烏地阿拉伯和俄羅斯延長減產期限，以及俄羅斯和烏克蘭在黑海地區發生衝突，恐威脅俄羅斯石油運輸而引發供應擔憂。

但最新數據顯示，中國消費領域陷入通貨緊縮，7 月工廠出廠價格延續跌勢，引發市場對中國這全球第二大經濟體燃料需求的擔憂。

美國還禁止企業在中國投資一些敏感技術，如電腦晶片，並要求其他技術領域須向政府通報。

紐約 Again Capital LLC 合夥人 John Kilduff 認為，中國的數據越來越糟糕，這只會讓中國更難提振經濟。

石油輸出國組織 (OPEC) 周四發布的月報為油價提供支撐，其報告指出，隨著全球經濟成長前景略有改善，今年剩餘時間的石油市場預計保持健康，且仍堅持 2024 年石油需求強勁的預測。OPEC 預期今年石油需求增長 240 萬桶 / 日，明年增長 220 萬桶 / 日。

美國勞工統計局周四公布，美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增約 3.3%，高於 6 月的 3.1%，結束了連續 12 個月走低的局面。儘管如此，這樣的 CPI 仍夠低，足以安撫那些希望聯準會 (Fed) 停止升息的投資者。美股大盤周四大致上漲。

lEIA 周三公布，上周 (8/4 止) 美國原油庫存增加 590 萬桶，但市場基本上對此並不在意。

低庫存水準已將汽油價格推 升至俄烏戰爭爆發以來最高水準，資者和分析師表示，倘若創紀錄的大西洋高溫將颶風引入墨西哥灣並擾亂煉油廠，汽油價格可能會繼續上升。

加利納 Ritterbusch and Associates 總裁 John Ritterbusch 認為，隨著汽油和餾分油短缺程度擴大，兩個市場可能都對墨西哥灣重大風暴事件相當敏感。