〈能源盤後〉連漲6周後 原油自近4個月高點回落

原油期貨價格周一 (7 日) 自近 4 個月高點回落收低，交易員正尋找進一步上漲的催化劑。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 88 美分或 1.1%，收每桶 81.94 美元。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 90 美分或 1%，報每桶 85.34 美元。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 2.804 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.5%，收每加侖 3.016 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.7%，收每百萬 Btu 2.725 美元。

市場驅動力

上周原油走勢強勁，周五收登於 4 月中旬以來的最高點，且為連續第六週上漲，係因沙烏地阿拉伯和俄羅斯均將延長減產計畫實施期限。

沙烏地阿拉伯將減產 100 萬桶 / 日的計畫延長至 9 月底，且減產行動還可能再延長或加深。俄羅斯原油出口量削減 30 萬桶 / 日的舉措也將實施至 9 月底。

儘管分析師表示，投資者對潛在經濟放緩的擔憂尚未完全消除，但因今年下半年供應短缺的預期，以及對經濟衰退的擔憂減弱，仍推動原油價格的反彈。

Sevens Report Research 分析報告指出，WTI 正在測試今年關鍵的價格阻力位，但尚未明確突破上行。在創出新高之前，石油前景將保持中立，因為投資者目前持續權衡看漲、緊繃的現貨市場動態，以應對揮之不去的衰退擔憂。

施耐德電氣 (Schneider Electric) 大宗商品分析師 Victoria Dircksen 報告指出，天然氣價格獲提振係因美國本土氣溫預計酷熱難耐至 8 月下旬。