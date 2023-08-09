〈能源盤後〉市場聚焦中國需求 vs. OPEC+供應 原油自早盤低點反彈收高

原油期貨價格周二 (8 日) 擺脫早盤跌勢，逆轉收高。此前因中國國際貿易數據令人失望而引發需求擔憂。

分析師將周二的反彈歸因於沙烏地阿拉伯內閣重申對石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 減產的支持。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 98 美分或 1.2%，收每桶 82.92 美元，自每桶 79.90 美元的早盤低點回彈。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 83 美分或 1%，報每桶 86.17 美元。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 2.8451 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.3%，收每加侖 3.086 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.9%，收每百萬 Btu 2.777 美元。

市場驅動力

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 能源期貨執行董事 Robert Yawger 報告指出，石油交易的焦點是「當今全球能源市場上，中國需求遭破壞的程度對上沙烏地阿拉伯削減供應的程度，這兩者之間正上演一場重量級戰鬥」。

稍早，中國當局公布 7 月石油進口量降至 6 個月低點 1033 萬桶 / 日，且較 6 月下降 29%，令早盤原油價格走跌。

Yawger 寫道，沙烏地阿拉伯以重申減產進行反擊，使市場從低點反彈近 3%，並將原油價格自下跌轉為上漲。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 認為，油價自 6 月底以來穩步反彈，基本面繼續偏向支持性。

沙烏地阿拉伯承諾持續自願減產 100 萬桶 / 日，自 7 月起生效且目前延用至 9 月底，而俄羅斯則表示將削減每日原油出口量 30 萬桶到 9 月底。