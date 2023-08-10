〈能源盤後〉供應擔憂情緒濃 WTI登今年最高點

原油期貨價格周三 (9 日) 上漲，WTI 原油登 2023 年最高收盤價，係因市場持續擔憂市場的供應情況，而俄烏戰爭最新轉折加劇了擔憂情緒。

能源資訊局 (EIA) 的數據顯示美國燃料庫存下降，這點也提供了支撐，抵消了原油庫存增加的影響。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.48 美元或 1.8%，收每桶 84.40 美元，為 WTI 原油自 11 月 16 日以來最高收盤價。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.38 美元或 1.6%，報每桶 87.55 美元，為 Brent 原油自 1 月 23 日以來最高收盤價。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 2.9%，收每加侖 2.928 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.9%，收每加侖 3.207 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 6.6%，收每百萬 Btu 2.959 美元。

市場驅動力

EIA 周三公布，上周 (8/4 止) 美國原油庫存增加 590 萬桶，但汽油庫存減少 270 萬桶，而餾分油庫存 (含取暖油和柴油) 減少 170 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測上周原油庫存將減少 93 萬桶。汽油庫存預計減少 110 萬桶，餾分油庫存不變。

City Index 和 Forex.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，數據公佈後，原油期貨初始自早盤高點回落，但該報告其他方面表現強勁，煉油廠利用率大幅上升，石油產品庫存下降。

產業貿易組織美國石油協會 (API) 周二晚間表示，據消息人士援引該數據，上周美國原油庫存增加了 410 萬桶，而汽油和餾分油庫存下降。

供應緊繃被視為過去 6 周推漲原油價格的主因，尤其是沙烏地阿拉伯和俄羅斯自願減產而推動的供應緊繃情形。

Razaqzada 表示，WTI 周三突破 4 月高點意味著懷疑 OPEC + 減產效用的交易員賭錯了。「隨著更多看空投機者退場，只要不存在重大需求擔憂，油價就應會繼續走高，因此，自此看漲至 85 美元的可能性越來越大。」但他也謹慎表示，若短期內出現下跌也不令人意外，因為期貨市場目前「明顯超買」。

施耐德潛在大宗商品分析師 Victoria Dircksen 表示，與此同時，天然氣價格上漲係因產量下降，以及澳洲一些液化天然氣 (LNG) 出口工廠有罷工可能性，從而恐令全球 LNG 市場供應短缺。

