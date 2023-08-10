美上周初領失業金人數升至24.8萬 寫5周來新高

美國勞工部周四（10 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 24.8 萬人，高於市場預期的 23 萬，也高於前值 22.7 萬人，創 5 周以來新高；上周續領失業金人數報 168.4 萬人，遠低市場預期的 171 萬人，也不及修正後前值 169.2 萬人。

美國上周初領失業金人數升至 5 周來新高。(圖：ZeroHedge)

截至 8 月 5 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 24.8 萬人，高於市場預期的 23 萬人，較上周 22.7 萬人增加 2.1 萬人，4 周移動平均值報 23.1 萬人。

截至 7 月 29 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 168.4 萬人，較上周修正後的 169.2 萬人減少 8 千人，遠低市場預期的 171 萬人，4 周移動平均值報 170.1 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

到目前為止，俄亥俄州初領失業金人數增幅最大，其次是加州和德州，而密蘇里州申請失業救濟金人數降幅度最大。(見下圖)

(圖：ZeroHedge)

高盛表示，在今天的就業報告中，有兩種可能導致過去幾個月初領失業金人數增加的扭曲現象──俄亥俄州潛在的詐領和明尼蘇達州擴大失業保險資格──似乎仍然存在。

這兩個州初領失業金人數為 2.8 萬 (前一周為 2.9 萬，5 月底為 1.4 萬)。在對這些扭曲因素進行調整後，初領失業金人數仍接近 1 月份的水準。

另一方面，續領失業金人數繼續呈下降趨勢，回到接近 2023 年低點的 1.68 萬人。

正如高盛指出的那樣，持續的季節性扭曲可能會對過去幾個月的續領失業金人數造成壓力，預估可能會對 4 月至 9 月的續領失業金人數 37.5 萬人的水準產生影響。

儘管如此，所有跡象都表明，強勁的就業市場完全沒有受到聯準會 (Fed) 緊縮貨幣政策的舉措影響。