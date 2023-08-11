等待PPI通膨數據 美債殖利率走升

美國國債殖利率周五 (11 日) 上漲，交易員關注批發通膨數據。

美東時間上午 6:07，指標 10 年期國債殖利率上漲 1.2 個基點至 4.094%；30 年期國債殖利率上漲 2.4 個基點至 4.257%。殖利率與價格成反比。

7 月生產者物價指數 (PPI) 讀數定於美東時間上午 8:30 發布。《道瓊》調查的經濟學家預計將環比成長 0.2%。

周四 (10 日) 公布的消費者物價指數 (CPI) 顯示，7 月 CPI 同比上漲 3.2%，略低於《道瓊》調查經濟學家 3.3% 的一致預測。然而，排除波動較大的食品和能源價格的核心 CPI 同比成長 4.7%。

太平洋投資管理公司 (Pimco) 總經理兼經濟學家威爾丁 (Tiffany Wilding) 表示，Fed 歡迎周四的數據。交易員正在密切關注幾個關鍵數據點，以判斷 Fed 是否需要在 9 月再次加息，以及貨幣政策將維持多久。

她表示：「繼今年上半年通膨繼續頑強後，美國經濟預計下半年將繼續出現實質的通貨緊縮。」「我們仍然預計核心 CPI 年底將同比增長 3.3% 左右。即使如此，Fed 官員目前可能仍處於數據依賴模式，並將等待經濟放緩的進一步證據，然後再宣布勝利。」