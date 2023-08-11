OPEC月報：下半年石油市場基本面健康

石油輸出國組織 (OPEC) 周四 (10 日) 公布的最新月度報告顯示，今年下半年全球石油市場前景健康，堅持對明年強勁石油需求預測，並上調最全球經濟成長預期。另外，由於沙烏地阿拉伯本月及下個月將按計畫維持減產，石油供應缺口達每日 200 萬桶。

OPEC 發表這一樂觀看法之際，國際油價已達到今年 1 月以來新高水準，主因是供應吃緊推動油價上漲。另外 OPEC 的月報還指出，沙烏地阿拉伯 7 月旅行自願減產的承諾。

OPEC 預估，明年全球石油需求將每日成長 225 萬桶，而今年每日成長 244 萬桶，兩項預測與上個月持平。另外，明年在中國經濟持續改善的情況下，「穩健」的經濟成長預料將提振石油消費。

該組織認為，今年下半年石油基本面健康的前景，加上 OPEC 和非 OPEC 產油國採取先發制人、主動和謹慎的態度來評估市場狀況並隨時根據需要採取必要措施，將確保全球石油市場穩定。

另外，OPEC 對今年全球經濟成長預測從 2.6% 小幅上調至 2.7%，並把明年的預測上調至 2.6%，因為美國、巴西和俄羅斯的經濟成長在今年上半年超過最初預期。

該組織說：「儘管出現最新的正面進展，但今年下半年和明年經濟成長仍存有高通膨、個央行進一步升息等雜音，因此須謹慎監測。」

值得注意的是，月報顯示 7 月石油產量大幅下滑，主因是受到沙國承諾每日減產 100 萬桶的推動，該減產措施已延長至 9 月。受沙國減產影響，7 月 OPEC 日產量下降至 83.6 萬桶，至 2,731 萬桶。

沙國持續減產 石油供應缺口達每日 200 萬桶

由於沙國本月和下個月將按計畫維持減產，這意味著 OPEC 整個季度的平均日產量可能維持在目前水準，約為 2,730 萬桶，然而 OPEC 數據顯示，這比消費者的每日需求少約 226 萬桶，可能導致兩年來最大幅度的庫存減少。

基準布蘭特原油每土價格已攀升近每桶 88 美元的 7 個月高點，主因是全球石油消費量升至創紀錄水準，而石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）限制供應，耗盡美國和其他地區庫存。

主要石油消費國批評沙國及其產油盟國限制產量，並警告拉高油價的代價是引發通膨再次升溫，可能會給消費者帶來痛苦。不過石油庫存也有可能不會向 OPEC 預測的那樣大幅減少。

但就目前而言，石油市場顯然正在收緊。OPEC 月報顯示，由於差國將產量降至每日 900 萬桶左右，OPEC 的 13 個成員國 7 月日產量大幅下滑 83.6 萬桶。該組織預估，已開發家的石油庫存低於 5 年來的平均水準。

截稿前，10 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.67%，至每桶 86.96 美元；9 月到期的西德州原油期貨下跌 1.04%，至每桶 83.51 美元。