美國股票基金創7周來最大單周資金流出紀錄

路透周五 (11 日) 報導，美國股票基金在截至 8 月 9 日的一周內出現大量資金流出，因投資者在美國通膨數據公布前保持謹慎，且擔心銀行業信用評級下調。

根據 Refinitiv Lipper 的數據，投資者本周從美國股票基金撤出約 149.6 億美元，為 6 月 21 日以來最大的單周淨拋售。

美股上周大幅下挫，標普 500 指數和那斯達克指數創 3 月以來最大單周跌幅，因投資人在連續 5 個月上漲後獲利了結。

信用評級機構穆迪本周一下調 10 家美國中小銀行的評級，並將另外 6 家銀行列入可能下調評級的觀察名單，這也影響投資人的風險胃納。

具體來看，投資人拋售美國大型、中型和多股基金，分別達到 149.5 億美元、5.43 億美元和 2.61 億美元，但小型股基金仍吸引約 7.48 億美元的資金流入。

按產業劃分，材料、金融和科技的淨銷售額分別為 8.91 億美元、5.54 億美元和 5.24 億美元。與此同時，醫療保健基金吸金 13.9 億美元，為 2022 年 3 月以來的最高單周資金流入。

與此同時，美國貨幣市場基金和政府債券基金分別吸引 408.8 億美元和 44.8 億美元的資金，因為投資人避險需求提升。美國債券基金合計淨流入 39.9 億美元，前一周流出約 9.38 億美元。

美國一般國內應稅固定收益基金和短期 / 中期投資級基金各吸引約 8 億美元的資金流入。另一方面，高收益基金和貸款參與基金的淨銷售額分別為 5.65 億美元和 4.19 億美元。

