路透調查：債市策略師仍持對美債殖利率下滑預測

根據路透周三 (9 日) 報導，路透訪調的美國公債策略師表示，美債殖利率將在未來數月下滑，儘管有明顯跡象顯示聯準會 (Fed) 不願在短期內考慮降息。這些策略師表示，10 年期公債殖利率不會重回周期高點。

儘管近幾個月來殖利率大多違背預期，在經濟仍具彈性和 Fed 聚焦通膨的情況下走高，但多數來自券商的美債策略師仍堅持他們對值利率下滑的預期。

根據路透在 8 月 3 日至 9 日對 41 位策略師的調查，他們對 6 個月後 10 年期美國公債殖利率的預測中值為 3.60%，略高於 7 月調查時的 3.50%，也高於周三調查時的 4.03% 和去年 10 月創下的周期高點 4.34%。

但一些分析師對殖利率的大幅下跌表現出猶豫的跡象。10 年期公債殖利率仍遠低於兩年期公債殖利率，這通常是經濟衰退即將來臨的信號，而目前市場大多在談論 Fed 如何避免衰退。

摩根大通美國利率策略師 Phoebe White 目前認為，未來幾季殖利率下跌的空間更有限，將年底 10 年期公債殖利率預測從 3.50% 上調至 3.85%。

她表示，明年美國經濟的成長軌跡比之前預測強勁，這應該會讓 Fed 在更長時間內保持利率不變，目前預測從 2024 年第三季開始，每季利率的寬鬆幅度只有 1 碼（25 個基點）。

但在另一個問題上，36 名受訪策略師有 29 人 (占 81%) 表示，在這個緊縮周期的任何時候，10 年期公債殖利率都不會重新觸及 2022 年 10 月的 4.34% 的高點。其餘 7 人表示會，其中大多數預估今年會實現。

美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 將於周四 (10 日) 公布，預料將強於預期，可能會引發外界對 Fed 採取更強硬政策的預期，並進一步推高公債殖利率。利率期貨目前反映出 Fed 將在 2024 年 5 月而不是幾周前的 3 月首次降息。

(Penn Mutual Asset Management 投組經理 Zhiwei Ren 表示，市場目前預估明年會有 6 次降息，但自己並不這麼認為，因為通膨還不可能回落到 2% 目標，從而阻止 Fed 過於激進降息。

他補充說：「通膨率從 8% 降至 3% 相當容易，但當考慮到就業市場非常強勁，要讓通膨回到 2% 會非常困難。」

調查顯示，6 個月後，對利率敏感的 2 年期公債殖利率將下跌逾 40 個基點，至 4.33%。倘若如此，這將使殖利率曲線倒掛 (2 年期和 10 年期公債殖利率之差) 在一年內從目前的約 75 個基點降至約 30 個基點。

這一觀點與債券交易商的看法一致，他們押注殖利率曲線將回歸更為正常的形態，因預期經濟放緩將迫使央行降息。

PGIM Fixed Income 首席投資策略師 Robert Tipp 表示：「隨著我們向前推進，Fed 從專注於對抗通膨轉向按兵不動，可能會看到更陡峭的殖利率曲線。如果我們的預測是正確的，實際上將實現軟著陸…… 這將是值利率曲線倒掛規則的一個例外。」