ESPN聯手PENN Entertainment進軍運彩市場

ESPN 和 PENN Entertainment (PENN-US) 周二 (8 日) 宣布一項重磅交易，ESPN 將開始經營品牌體育博彩，這家所謂「全球體育領導者」將向體育博彩市場進軍。

交易之一規定，兩家公司將於今年秋季在 PENN 目前經營行動體育博彩的 16 個州推出品牌體育博彩 ESPN BET。PENN 將在未來 10 年內向 ESPN 支付 15 億美元，同時授予 ESPN 認股權證，以購買價值 5 億美元的 3180 萬股 PENN 股票；這些股票將在同一時期內授予。

這則消息加上 PENN Entertainment 的第 2 季財報，股價在周三 (9 日) 盤前交易上漲 18%。PENN 第 2 季營收 16.7 億美元，符合華爾街預期；調整後每股獲利為 0.48 美元，高於預期的 0.45 美元。

與此同時，ESPN 母公司迪士尼 (DIS-US) 將於周三盤後公布財報。

PENN 還表示將把 Barstool Sports 賣回給其創始人波特諾伊 (Dave Portnoy)。PENN 於 2019 年以 1.63 億美元買下 Barstool 36% 的股份；今年稍早時，該公司又以 3.88 億美元收購 Barstool 的剩餘資產。

PENN 在周二的新聞稿中表示，該公司「還有權從波特諾伊在 Barstool 的任何後續銷售或其他貨幣化活動獲得的總收益中抽取 50%。」

ESPN 進軍運彩業是這個快速發展的產業中最值得期待的事情。市場龍頭 FanDuel 和 DraftKings (DKNG-US) 曾在 ESPN 上做過廣告，將它們的賠率和產品展示在體育迷面前。在 PENN-ESPN 宣布合作後，DraftKings 股價在周二盤後交易下跌近 10%。