Epic訴訟戰 美高院允許蘋果維持App Store收費方式

根據多家外媒周三 (9 日) 報導,美國最高法院駁回遊戲開發商 Epic Games 的申訴,允許蘋果公司暫時維持當前的應用程式商店 (App Store) 收費規則。

法官 Elena Kagan 表示,他不會讓聯邦上訴法院的裁決立即生效,但並未給出任何解釋。她是美國聯邦第九巡迴上訴法院 (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit) 負責處理緊急事務的大法官。

遊戲《要塞英雄》(Fortnite) 開發商 Epic Games,先前就蘋果在 App Store 每筆交易中抽取 30% 收費的做法提出質疑,並試圖繞過蘋果的機制,讓玩家直接在遊戲內付費。

蘋果其後將 Epic Games 遊戲從 App Store 下架,Epic Games 不服並提起訴訟,但遭遇敗訴,因此向美國最高法院作出申訴。

根據美國聯邦第九巡迴上訴法院今年 4 月的判決,蘋果在與 Epic 關於其應用程式商店政策的反壟斷上訴法院之戰中獲勝,法官裁定蘋果沒有壟斷任何市場,但它也維持了下級法院根據加州不公平競爭法作出的有利於 Epic 的判決。

不過今年 7 月,蘋果向美國最高法院提出上訴,希望扭轉先前地方法院裁定其必須允許特定 App 可透過第三方交易管道進行支付的判決結果,隨後法院批准延後執行原本裁定結果,將可讓蘋果維持 App Store 當前交易方式。

Kagan 駁回 Epic 的請求意味著蘋果從上訴法院中的判決得到喘息空間,儘管這只是暫時的。上訴法院暫時擱置裁決,以便蘋果有時間在今年晚些時候向最高法院提起上訴,但如果法官拒絕審理此案,該裁決將生效。

截稿前,蘋果 (AAPL-US) 周三盤中股價小跌 0.27%,每股暫報 179.32 美元。