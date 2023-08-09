〈財報〉Sony上調全年財測 估智慧手機市場明年才復甦

智慧型手機相機感測器的主要供應商 Sony 集團在評估美、中日益惡化的需求後，將手機市場復甦的預期推遲至 2024 年。Sony 周三 (9 日) 上調年度營收與淨利展望，將其歸功於遊戲和娛樂產業，並警告智慧手機市場依然低迷。

這家電子和娛樂集團是包括蘋果 (AAPL-US) 在內的設備領軍企業的主要供應商，該公司早些時候對下半年全球手機銷售反彈展現信心。最近幾周，蘋果和其他科技公司也紛紛發出警告，中國正在努力重啟疫情後的經濟以及通膨壓力讓其他地區的支出承壓，需求會繼續低迷。

Sony 集團是全球最大感測器供應商，替 iPhone 和其他設備的相機供應感測器。Sony 現在預估影像與感測事業今年營業利益 1,800 億日元，低於先前預估的 2,000 億日元。其主要客戶蘋果正面臨數十年來最長的銷售滑坡，主因是手機、電腦和平板電腦需求萎縮的全產業低迷影響。

整體來看，Sony 預估今年營收 12.2 兆日元 (860 億美元)，較去年度的 11.5 兆日元成長；預估淨利稍微提升至 8,600 億日元，同時維持全年營業利益預估不變。

PlayStation 遊戲業務將迎來豐收年

Sony 看好今年遊戲平台業務。（圖：REUTERS/TPG）

值得注意的是，由於 PlayStation 遊戲部門的強勁表現，Sony 將其全年營收預期上調 6%，至 12.2 兆日元。另外 Sony 還把遊戲和網路服務的銷售預期上調 7%，至 4.2 兆日元，利潤預測維持在 2,700 億日元不變。

Sony 預計 PlayStation 遊戲業務將迎來豐收之年。該公司此前表示，預估在截至 2024 年 3 月的當前會計年度，PlayStation 5 的銷量將達到創紀錄的 2,500 萬台，而去年的銷量為 1,910 萬台。

Sony 在 4 月至 6 月該季售出 330 萬台 PlayStation 5，年增 38%。不過與去年 12 月該季相比，這些數字更為疲軟。由於假日購物季，12 月當季消費電子產品往往表現良好，但考慮到宏觀經濟疲軟導致消費者勒緊褲腰帶，這仍然是一個可靠的結果。

Ampere Analysis 分析師 Piers Harding-Rolls 表示，Sony 的 PlayStation 的強勁業績反映其在遊戲機可得性 (availability) 方面更為健康的地位。

Sony 集團 (6758-JP) 周三股價上漲 0.07%，報每股 12,985 日元。