〈美股早盤〉穆迪降評餘波盪漾 投資人靜待通膨數據出爐 主要指數走低

穆迪 (Moody"s) 下調部分銀行評級引發市場避險，而在聯準會 (Fed) 官員發表鴿派言論後，投資人靜待明日即將公布的重磅通膨報告，美股主要指數周三 (9 日) 開盤走低。

截稿前，道瓊工業指數跌近 0.06%，那斯達克綜合指數跌近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.06%，費城半導體指數跌近 0.6%。

在美國重磅通膨報告消費者物價指數（CPI）公布前，衡量美國通膨預期的債券市場指標──五年期通膨損益兩平率 (Five-year breakeven inflation rate) 已升至 2.5% 左右，為 9 年來新高，僅略低於去年 4 月的峰值，當時為 2014 年以來新高。該數據攀升表明，外界擔心聯準會 (Fed) 可能會在未來數年繼續應對物價上漲壓力。

經濟學家預測中值顯示，本周公布的 7 月 CPI 將年增 3.3%，是自 2022 年 6 月以來首次加速成長，剔除波棟較大的食品和能源價格的核心 CPI 則將略為放緩至 4.7%。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 表示，聯準會 (Fed) 在對抗通膨和提振經濟新方面取得進展，可能已經到了維持利率不變的位置。作為今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的輪值票委，哈克的這次表態具有很強的代表性，或意味著美國利率已經來到了本輪升息周期的最高點。在費城 Fed 官網公布的新聞稿也顯示：「我們可能會保持利率穩定並讓貨幣政策發揮作用」。

與此同時，在周三晚些時候另一場備受關注的債券拍賣之前，10 年期美國公債收益率持穩。美國政府預估將發行 380 億美元的新 10 年期公債，比 5 月份首次發行的 10 年期公債多 30 億美元。

此次債券拍賣將衡量投資人對美國預算赤字不斷上升的擔憂程度。一周前，惠譽 (Fitch Ratings) 決定取消美國的最高信用評級 (AAA)。周二標售的 420 億美元 3 年期公債殖利率低於預期，顯示需求強於預期。

截至台北時間周三（9 日）21 時許：

焦點個股：

Roblox(RBLX-US) 早盤下跌 13.59%，至每股 32.61 美元

Roblox 周三盤前公布第二季稀釋後每股淨虧損 0.46 美元，高於去年同期的每股虧 0.30 美元。截至 6 月 30 日的第二季營收為 6.808 億美元，高於去年同期的 5.912 億美元。財報公布後，盤前股價大跌逾 8%。

Rivian(RIVN-US) 早盤上漲 0.20%，至每股 24.85 美元

美國電動車商 Rivian Automotive 第二季調整後每股虧損 1.08 美元，分析師預期虧損 1.37 美元；第二季營收 11.2 億美元，分析師預期 10.1 億美元；第二季現金和現金等價物 92.6 億美元，分析師預期 101.9 億美元；預估全年產量 5.2 萬輛，該公司原本預計 5.0 萬輛。

WeWork (WE-US) 早盤下跌 22.54%，至每股 0.16 美元

全球共用辦公巨頭 WeWork 在二季業績中表示，「嚴重懷疑」公司能否持續經營，當前公司面臨持續虧損和辦公空間會員不斷取消租約的處境。公司盤前股價大跌逾 27%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Federated Hermes 資深投組經理 Lewis Grant 表示，通膨報告將是今日漲勢能否持續的關鍵。投資人的風險厭惡情緒已開始減弱但仍不穩定，他們正焦急地尋找下一個訊號。