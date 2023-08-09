〈財報〉Rivian Q2虧損小於預期 上修全年產量預測

電動車廠 Rivian Automotive 周二 (8 日) 公布第二季虧損較市場預期收窄，並上調全年產量預期。

目前 Rivian 預期 2023 年生產約 5.2 萬輛車，為 2022 年總產量的 2 倍以上，也高於先前的 5 萬輛產量預期。Rivian 今年上半年生產約 23400 輛車。

Rivian 第二季交付 12640 輛車，較第一季總交付量增加 59%，且遠高於去年同期交付的 4467 輛電動車。

Rivian 第二季生產 13992 輛車，均高於上季產量 (9395 輛) 和去年同期產量 (4401 輛)。

Rivian (RIVN-US) 周二股價收高 2.14%，盤後微跌不到 0.1%，報每股 24.78 美元。該股過去 3 個月上漲近 80%，今年迄今亦有 34% 漲幅。9

Q2 財報關鍵數據 vs Refinitiv 訪調華爾街共識

調整後每股虧損：1.08 美元 vs 1.41 美元

營收：11.2 億美元 vs 10 億美元

淨損：12 億美元即每股 1.27 美元 (去年同期淨損 17.1 億美元即每股 1.89 美元)

調整後虧損：10.2 億美元

現金使用量：約 16 億美元 vs 15 億美元

資本支出：2.55 億美元 (去年同期為 3.59 億美元)

第二季營收自去年同期的 3.64 億美元增至 11.2 億美元，其中包括來自銷售監管信貸的 3400 萬美元。

執行長 RJ Scaringe 表示，第二季的業績反映出公司在加速實現獲利的過程中，對成本效率的持續關注，已大幅降低 R1 和 EDV 車輛關鍵零件單位成本，包括材料成本、管理費用和物流。第二季業績強勁，但公司仍專注於提高產量、提高成本效率、開發未來技術以及增強客戶體驗。

第二季負毛利 4.12 億美元，自去年同期的負 7.04 億美元減少，折合每輛車後的較第一季改善，提升 3.5 萬美元。該公司指出，產量增加，伴隨著相關的規模經濟，以及通過商業談判和工程設計變更，透過這些渠道持續削減材料成本，改善毛利。

Rivian 重申，預估將在 2024 年某時間點讓毛利轉正。

截至 6 月 30 日，Rivian 的現金餘額為 102 億美元，低於截至 3 月 31 日的 117.8 億美元。截至第二季末，Rivian 還擁有約 11 億美元的可用信貸額度，流動性總額為 113 億美元。

Rivian 第二季使用約 16 億美元現金，略高於華爾街預期，但已自第一季約 18 億美元的使用量下降。華爾街預期該公司第三季和第四季現金用量合計約 28 億美元。目前似乎進展一如預期，但投資者盼望看到成本下降。

Rivian 目前預計全年資本支出約為 17 億美元，低於之前估計的 20 億美元。

Rivian 今年稍早採取一系列措施以減緩支出並加強其資產負債表，包括 2 月裁員 6% 以及 3 月出售 13 億美元的可轉換票據。此外，Rivian 還將預計 2025 年推出的小型 R2 汽車平台推遲至 2026 年。

Rivian 確實將全年調整後 Ebitda 虧損自先前的 43 億美元縮減為 42 億美元，雖然收窄程度不高，但至少已往正確方向邁進。