〈財報〉Rivian Q2虧損小於預期 上修全年產量預測

電動車廠 Rivian Automotive 周二 (8 日) 公布第二季虧損較市場預期收窄，並上調全年產量預期。
目前 Rivian 預期 2023 年生產約 5.2 萬輛車，為 2022 年總產量的 2 倍以上，也高於先前的 5 萬輛產量預期。Rivian 今年上半年生產約 23400 輛車。
Rivian 第二季交付 12640 輛車，較第一季總交付量增加 59%，且遠高於去年同期交付的 4467 輛電動車。
Rivian 第二季生產 13992 輛車，均高於上季產量 (9395 輛) 和去年同期產量 (4401 輛)。
Rivian (RIVN-US) 周二股價收高 2.14%，盤後微跌不到 0.1%，報每股 24.78 美元。該股過去 3 個月上漲近 80%，今年迄今亦有 34% 漲幅。9
Q2 財報關鍵數據 vs Refinitiv 訪調華爾街共識
- 調整後每股虧損：1.08 美元 vs 1.41 美元
- 營收：11.2 億美元 vs 10 億美元
- 淨損：12 億美元即每股 1.27 美元 (去年同期淨損 17.1 億美元即每股 1.89 美元)
- 調整後虧損：10.2 億美元
- 現金使用量：約 16 億美元 vs 15 億美元
- 資本支出：2.55 億美元 (去年同期為 3.59 億美元)
第二季營收自去年同期的 3.64 億美元增至 11.2 億美元，其中包括來自銷售監管信貸的 3400 萬美元。
執行長 RJ Scaringe 表示，第二季的業績反映出公司在加速實現獲利的過程中，對成本效率的持續關注，已大幅降低 R1 和 EDV 車輛關鍵零件單位成本，包括材料成本、管理費用和物流。第二季業績強勁，但公司仍專注於提高產量、提高成本效率、開發未來技術以及增強客戶體驗。
第二季負毛利 4.12 億美元，自去年同期的負 7.04 億美元減少，折合每輛車後的較第一季改善，提升 3.5 萬美元。該公司指出，產量增加，伴隨著相關的規模經濟，以及通過商業談判和工程設計變更，透過這些渠道持續削減材料成本，改善毛利。
Rivian 重申，預估將在 2024 年某時間點讓毛利轉正。
截至 6 月 30 日，Rivian 的現金餘額為 102 億美元，低於截至 3 月 31 日的 117.8 億美元。截至第二季末，Rivian 還擁有約 11 億美元的可用信貸額度，流動性總額為 113 億美元。
Rivian 第二季使用約 16 億美元現金，略高於華爾街預期，但已自第一季約 18 億美元的使用量下降。華爾街預期該公司第三季和第四季現金用量合計約 28 億美元。目前似乎進展一如預期，但投資者盼望看到成本下降。
Rivian 目前預計全年資本支出約為 17 億美元，低於之前估計的 20 億美元。
Rivian 今年稍早採取一系列措施以減緩支出並加強其資產負債表，包括 2 月裁員 6% 以及 3 月出售 13 億美元的可轉換票據。此外，Rivian 還將預計 2025 年推出的小型 R2 汽車平台推遲至 2026 年。
Rivian 確實將全年調整後 Ebitda 虧損自先前的 43 億美元縮減為 42 億美元，雖然收窄程度不高，但至少已往正確方向邁進。