〈美股盤後〉穆迪砍美10銀行信評 道瓊跌近160點 費半挫1.6%

中國貿易數據疲軟，引發全球經濟增長放緩的擔憂，加上銀行危機警報尚未解除，國際評級權威機構穆迪調降美國 10 家中小型銀行的信用評級，義大利宣布對銀行業課徵 40% 暴利稅，美股主指週二 (8 日) 全數盡墨。

金融股承壓，美國銀行和亨廷頓銀行摔超 1%，隨著美債殖利攀升，大型科技股和晶片股齊跌。

因 IT 基礎設施支出減少和中國經濟疲軟等不利因素，Novanta 下修全年財測，其股價下殺逾 11%。

美國線上教育公司 Chegg 推進生成式人工智慧 (AI) 抵禦 ChatGPT 威脅的計畫，多頭樂觀情緒湧現，其股價收盤上漲逾 4%。由於消費者紛紛回購動物蛋白，素肉企業超越肉類第二季銷售跌近 3 成，其股價崩超過 14%。

道瓊週二收跌近 160 點，標普微跌超 0.4%， 那指走低近 0.8%，費半大跌超 1.6%。

數據方面，中國 7 月出口銳減 14.5%，連續第三個月走下坡，進口下滑 12.4%，降幅大於預期，顯示全球經濟放緩抑制市場對中國商品的需求，而中國經濟復甦速度步履蹣跚。

政經方面，國際評級權威機構穆迪宣布調降 M&T Bank、Pinnacle Financial Partners、Prosperity Bank 等美國 10 家中小型銀行的信用評級，同時將紐約梅隆銀行等 6 家大型銀行列入可能降級的觀察名單。穆迪表示，美國銀行業的信評實力可能因籌資風險與獲利能力減弱而受到考驗。

義大利政府週二意外批准對銀行徵收 40% 的暴利稅，雙重利空突襲再次引發人們對銀行業危機捲土重來的擔憂。

聯準會「鴿聲」響起，今年美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委、費城聯邦準備銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週二表示，美國經濟有可能走向軟著陸，除非出現令人擔憂的新數據，否則聯準會也許可以停止升息，但利率仍需維持在高檔一段時間。

美股週二 (8 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 9 大板塊收嘿，材料跌勢最兇 (-1.05%)，接著是金融 (-0.98%) 和非必需消費品板塊 (-0.87%)。醫療保健、公用事業和能源逆勢收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果獨強。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.60%；Meta (META-US) 下跌 1.24%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.53%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.10%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.23%。

道瓊成分股逾半走低。旅行家 (TRV-US) 下跌 1.32%；高盛 (GS-US) 下跌 2.05%；Salesforce (CRM-US) 下跌 2.07%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.5%；安進 (AMGN-US) 上漲 3.11%。

費半成分股普遍收黑。高通 (QCOM-US) 下跌 1.41%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.58%；AMD (AMD-US) 下跌 3.06%；美光 (MU-US) 下跌 2.49%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.32%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.66%。

台股 ADR 以聯電領跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.93%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.44%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.87%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.49%。

企業新聞

晶圓代工龍頭台積電 ADR (TSM-US) 摔跌 1.93% 至每股 94.49 美元，折溢價率達 8.90%，換算價為 601.15 元。

台積電宣布董事會已核准在德國投資興建半導體工廠的計畫，台積電將與博世 (Bosch)、英飛凌 (Infineon)、恩智浦半導體 (NXPI-US) 共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司 (ESMC)，預測該項目總投資將超過 100 億歐元 (約合 110 億美元)。

全球快遞業龍頭美國優比速 (UPS-US) 收黑 0.88% 至每股 180.55 美元。優比速第二季營收下降，隨著電子商務需求疲軟，包裹數量下降，以及 7 月底與 34 萬名工會工人達成臨時勞工協議後，優比速將全年營收預期下調 40 億美元。

輝達 (NVDA-US) 收低 1.66% 至每股 446.64 美元。輝達週二發布升級版的人工智慧 (AI) 超級晶片 GH200 Grace，計劃明年二季量產，GH200 沿用 Hopper 架構，並做到不需要重新設計 GPU 架構，就能夠容納下世代記憶體，實現創新的 Hopper 架構。

晶片代工製造商格芯 (GlobalFoundries, 格羅方德) (GFS-US) 走高 1.66% 至每股 60.13 美元。格芯週二盤前公布 2023 會計年度第二季財報，儘管該季營收、獲利均優於預期，但格芯預估第三季營收將不及分析師預期，因全球半導體產業將面臨供應過剩困境。

素肉企業超越肉類 (BYND-US) 暴跌 14.27% 至每股 13.10 美元。隨著消費者紛紛回購動物蛋白，超越肉類第二財季營收年降 30.5%，遜於華爾街預期。

經濟數據

美國 7 月貿易收支報 - 655 億美元，預期 - 650 億美元，前值 - 683 億美元

美國 6 月批發庫存月增率終值報 - 0.5%，預期 - 0.3%，前值 - 0.3%

美國 6 月批發交易銷售額月增率報 - 0.7%，預期 0.3%，前值 - 0.5%

華爾街分析

Gabelli Funds 投資組合經理 Macrae Sykes 點評：「穆迪此舉再次提醒人們，區域銀行股仍然面臨挑戰。商業房地產曝險高、存款和融資成本上升是銀行面臨的一些主要問題。」

以 Azzurra Guelfi 為首的花旗集團分析師指出，鑒於對資本和利潤的影響以及對銀行股本成本的影響，義大利暴利稅對銀行業來說是非常不利的。

美股財報持續開跑，約有 86% 的標普 500 企業已公布財報，其中約 80% 的企業業績優於預期。

Certuity 聯合首席投資長 Dylan Kremer 稱：「好消息是，盈利觸底反彈的時機即將來臨，預計未來幾季企業獲利將加速增長。展望未來，相對於營收增長預期，盈利預測似乎有點高，特別是從 2024 年第一季開始。」

XM.com 高級投資分析師 Marios Hadjikyriacos 表示：「中國貿易數據令人震驚，足以讓投資情緒全面惡化，並轉向優質交易，買入美公債和美元，而股市在避險情緒下中暴跌。」

Janney Montgomery Scott 分析師 Dan Wantrobski 認為：「隨著 2023 年下半年的到來，股市總體上可能會較近期高點回落 5% 至 10% 。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主