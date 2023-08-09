WeWork持續經營能力受質疑 警告可能破產 盤後崩跌23%

共享辦公室業者 WeWork(WE-US) 周二 (8 日) 警告，在虧損擴大、現金不斷流失的情況下，公司可能需要將所有戰略選項納入考量，包含尋求破產保護，消息拖累盤後股價崩逾 23%。

WeWork 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交文件表示，虧損和經營活動所產生的負現金流，使得人們對公司持續經營的能力產生重大質疑。

WeWork 表示：「若我們無法改善流動性和運營獲利能力，可能需要考量所有的戰略選項，包含進行重組或債務再融資、尋求額外的債權或股權資本、減少或延後業務活動及戰略方案，或是出售資產以及其他戰略交易措施，包含依據美國破產法取得援助。」

3 月中旬以來，WeWrok 股價一直處在 1 美元以下，其周二收盤下跌 5.5% 至每股 0.2098 美元，盤後暴跌 23.7%，目前市值低於 5 億美元。

繼 2022 年全年虧損 23 億美元後，WeWork 今年上半年淨虧損 7 億美元。截至 6 月 30 日，該公司共擁有 2.05 億美元的現金及約當現金，流動資金總額為 6.8 億美元，且擁有 29.1 億美元的長期債務。

這家共享辦公室業者在 2019 年提出上市申請，估值一度達到 470 億美元，被視為繼 Uber 之後，當年全美第二大的首次公開發行 (IPO)。然而，隔年爆發的疫情大幅削減對共享辦公空間的需求，企業紛紛轉向遠距工作模式，加上後續的經濟衰退，種種不利因素使 WeWork 負債累累，難以創造現金流。

WeWork 最終在 2021 年透過與特殊目的收購公司 (SPAC) 合併上市，但經營狀況並未因此好轉。WeWork 公布第二季營收僅年增 3.6%，其中占總營收比重逾四成的美國市場，上季收入下滑 4%。

WeWork 表示，經濟狀況使更多會員選擇離開，拖累營收和現金流下滑，軟銀也削減在 WeWork 上的支出。該公司未來能否持續經營的關鍵，包含限制資本支出、增加收入以及藉由債務或股票發行來尋求資本。