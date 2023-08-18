美股重點新聞摘要2023年08月18日

今日操盤前瞻

美股財報：應材 (AMAT)、Farfetch(FTCH)、Deere(DE)、小鵬汽車 (XPEV)

日本 7 月 CPI、歐元區 7 月 CPI

美對中進口鍍錫鋼板重課 122.5% 反傾銷稅 對台不課徵

美國商務部周四 (17 日) 表示，將對加拿大、德國和中國進口的鍍錫鋼板（馬口鐵）徵收初步反傾銷稅，以保護國內的鋼鐵生產商，但不會對台灣、英國、荷蘭、韓國及土耳進口的鍍錫鋼課徵反傾銷稅。閱讀全文⋯

中國商務部對台灣貿易壁壘調查 稱台灣違反多項 WTO 原則

關於中國大陸 4 月 12 日起，啟動對台灣對大陸貿易採取限制措施的調查一事，中國商務部新聞發言人束珏婷周四 (17 日) 表示，根據其初步調查，台灣涉嫌違反世貿組織 (WTO) 關於非歧視原則、普遍取消數量限制原則等規則。閱讀全文⋯

研究：今年全球智慧手機出貨量將是 10 年來最差

Counterpoint Research 在周四 (17 日) 的報告中表示，受到美國和中國的拖累，今年全球智慧手機出貨量可望創 10 年來最差。閱讀全文⋯

〈財報〉雜貨銷售和電商成長 沃爾瑪調升全年財測

沃爾瑪 (WMT-US) 周四 (17 日) 調升全年財測，因這家折扣賣場依靠其低價聲譽來吸引顧客採購雜貨並推動線上消費。閱讀全文⋯

