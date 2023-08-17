〈財報〉雜貨銷售和電商成長 沃爾瑪調升全年財測

沃爾瑪 (WMT-US) 周四 (17 日) 調升全年財測，因這家折扣賣場依靠其低價聲譽來吸引顧客採購雜貨並推動線上消費。

這家大型零售商上季銷售額和獲利都超出華爾街的預期。沃爾瑪美國部門的電子商務銷售額也成長了 24%。

沃爾瑪表示，目前預計整個財年合併淨銷售額將成長約 4% 至 4.5%；今年調整後每股獲利將在 6.36 至 6.46 美元之間。之前的財測數字是綜合淨銷售額成長 3.5%，調整後每股獲利成長 6.1 至 6.2 美元。

財務長雷尼 (John David Rainey) 表示，沃爾瑪本季的大宗商品和非必需品如電子產品和家居用品的銷售出現「小幅改善」。 由於美國人在食品等必需品上的支出增加，這些商品的銷售一年多以來一直疲軟。

他形容消費者「喜歡選擇或挑剔」，並表示國慶節假期和返校等季節性因素都有助於推動銷售。

根據 Refinitiv 的預測，該公司截至 7 月 31 日當季與分析師的預期相比如下：

●調整後每股獲利 1.84 美元，高於預期的 1.71 美元

●營收 1616.3 億美元，高於預期的 1602.7 億美元

沃爾瑪本季淨利成長約 33% 至 78.9 億美元，合每股 2.92 美元，而去年同期為 51.5 億美元或每股 1.88 美元。

沃爾瑪美國部門第 2 季不包括燃油的同店銷售額較去年同期成長 6.4%。