研究：今年全球智慧手機出貨量將是10年來最差

Counterpoint Research 在周四 (17 日) 的報告中表示，受到美國和中國的拖累，今年全球智慧手機出貨量可望創 10 年來最差。

然而，報告補充指出，由於高階 iPhone 銷售保持韌性，蘋果 (AAPL-US) 今年可能成為智慧手機出貨量最大的廠商。

評估預期需求時，出貨量並不等於銷售額，而是代表智慧手機供應商向零售商發送的設備數量。

Counterpoint Research 表示，預計 2023 年智慧手機出貨量將同比下降 6% 至 11.5 億支。

Counterpoint 在報告中表示：「亞洲是阻礙正成長的主要地區之一，因為不利因素阻礙了中國年初預期的經濟好轉，而且整體新興市場的經濟下滑加劇。」

今年中國經濟成長緩慢，未能達到快速復甦的預期，而消費者對支出仍持謹慎態度。

Counterpoint Research 資深分析師喬漢 (Karn Chauhan) 表示，中國智慧手機購買量在高峰時期平均每年 4.5 億支，現已縮減至每年 2.7 億支，這是全球智慧手機銷量下降的主要原因。

Counterpoint 報告指出，北美地區繼續抑制全球復甦，今年上半年表現「令人失望」，導致該地區全年銷售下滑兩位數。

該研究公司表示：「即使就業市場強勁且通下降，但消費者對升級設備猶豫不決，導致美國和全球的保有率率創下歷史新高。」

雖然智慧手機整體出貨量下降，但價格較高的高階市場仍保持相當的韌性。

蘋果正準備在 9 月推出下一款旗艦智能手機 iPhone 15。Counterpoint 表示，這可能會讓該公司業績在今年年底前表現強勁。

Counterpoint Research 北美研究總監菲爾德哈克 (Jeff Fieldhack) 表示，「我們正密切關注第 4 季，因為 iPhone 15 的發布是電信商搶奪高價值客戶的一個窗口。針對龐大的 iPhone 12 換機潮，促銷活動將會非常積極，這讓蘋果處於有利地位。」

喬漢表示，由於中國和其他亞洲國家等市場的需求「高階化趨勢不斷加強」，代表人們願意支付更高的價格。該分析公司預計蘋果出貨量將同比「小幅」成長。

Counterpoint Research 表示，蘋果公司今年可能首次在年度出貨量方面登上全球首位。按市占率計算，三星是今年第 2 季的最大廠商。

菲爾德哈克說，「這是蘋果最接近榜首的一次。差距事實上只在幾天的銷售額。」「假設蘋果不像去年那樣遇到生產問題，那麼目前真的很難判斷誰勝誰負。」

喬漢表示，蘋果在市場上的成長能力也將影響它是否最終成為今年第一大智慧手機製造商，「iPhone 15 的受歡迎程度以及非核心 iPhone 市場的成長，將決定蘋果是否在全年水平上超越三星。」