華勒挺身捍衛Fed獨立性 籲維持制度以穩定經濟

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-10 02:30

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美國聯準會 (Fed) 理事華勒周五 (9 日) 公開捍衛 Fed 的獨立性，強調現行制度歷經考驗，有助於確保經濟穩定與降低政策波動。他呼籲，未來應繼續維持中央銀行政策制定的獨立性，避免因政治壓力影響貨幣政策走向。

華勒：聯準會獨立架構歷經考驗 應予以維持

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華勒在史丹佛大學胡佛研究所 (Hoover Institution) 舉行的貨幣政策會議上指出，Fed 董事會成員不可因政策爭議被隨意免職，且任期跨越不同總統任期的設計，成功減少了經濟波動與通膨壓力。他表示：「這項制度已經歷經時間考驗，我希望未來仍能持續維持。」

華勒引用自己的研究指出，透過讓美國總統在四年任期內可提名部分理事，同時保留理事長達 14 年的長期任期安排，不僅能確保一定程度的民主問責，也能保障貨幣政策制定的客觀性與非黨派性，有助於提升社會福祉。

川普頻頻施壓 曾放話「開除鮑爾」引發爭議

華勒此番言論正值川普多次公開批評 Fed 與主席鮑爾之際。今年稍早，川普曾在社群媒體上表示，「鮑爾的下台越快越好」，引發市場對 Fed 獨立性的高度關注。儘管川普後來澄清不會開除鮑爾，但外界仍擔憂未來 Fed 是否會受到更多政治干預。

目前，美國最高法院正審理涉及總統是否有權解雇獨立機構官員的案件，Fed 亦密切關注該案結果可能對自身產生的影響。

華勒強調 維持獨立決策有助於長期經濟穩定

華勒強調，經濟穩定性來自於具備長期視野且不受短期政治壓力影響的決策團隊。他表示，「由一群不會因政策而被免職的專業人士制定貨幣政策，能有效降低經濟波動與通膨風險。」