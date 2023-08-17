美對中進口鍍錫鋼板重課122.5%反傾銷稅 對台不課徵

美國商務部周四 (17 日) 表示，將對加拿大、德國和中國進口的鍍錫鋼板（馬口鐵）徵收初步反傾銷稅，以保護國內的鋼鐵生產商，但不會對台灣、英國、荷蘭、韓國及土耳進口的鍍錫鋼課徵反傾銷稅。

美商務部表示，對中國、德國和加拿大進口的鍍錫鋼板分別加徵 122.5%、7.02% 和 5.29% 的反傾銷稅。此舉將導致使用鍍錫鋼及其所含食品、油漆和其他產品製程的罐頭價格上漲。正式的聯邦公報預估將在周四晚些時候發布。

這一備受關注的案件是在美國一家鋼鐵製造商 Cleveland-Cliffs (CLF-US) 提出申訴後，於今年 2 月啟動的。該公司指控外國企業在鍍錫鋼板產業傾銷產品。近年來，美國已有多家鍍錫鋼板生產工廠關閉。

作為另一項平行調查的一部分，美國商務部 6 月份宣布，對從中國最大鋼鐵企業寶山鋼鐵有限公司 (Baoshan Iron and Steel Co .) 進口的錫礦產品徵收 543% 的初步反補貼稅，對從所有其他中國生產商進口的錫礦產品徵收 89% 的初步反補貼稅。

不過商務部周四的決定中提到的其他 7 個國家沒有受到反補貼調查。

美國 Can Manufacturers Institute (CMI) 認為，美國鋼鐵製造商目前生產的馬口鐵不到國內罐製造業所需的一半，而在通膨居高不下的情況下，新的進口關稅將導致材料成本和食品價格上漲。

今年 6 月，美國國會議員兩黨聯名致信稱，高額反傾銷稅將提高食品和噴霧產品罐包裝的成本，並可能幫助中國罐裝食品生產商，從而導致從中國進口的罐裝食品增加。