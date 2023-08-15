〈美股13F報告〉「大賣空」貝瑞大舉放空標普和那指100指數

多家外媒報導，電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的傳奇操盤手貝瑞 (Michael Burry) 第二季買進標準普爾 500 指數和那斯達克 100 指數的看跌期權，預測美股未來可能出現大跌行情。

傳奇操盤手貝瑞曾經押中次貸危機，如今，他又開始布局另一個「大賣空」，而這次他的目標是美股！

美股 13F 監管文件顯示，貝瑞的避險基金 Scion Asset Management 第二季買入名義價格 7.39 億美元的 Invesco 那斯達克 100 指數 ETF (QQQ) 賣權，還買入名義價格 8.86 億美元的 SPDR 標準普爾 500 指數 ETF (SPY) 賣權。

目前尚不清楚貝瑞近期押注的部位表現如何，因監管文件並未要求披露期權執行情況、買入價格和到期日，也不清楚這些看跌期權是直接持有，還是作為涉及其他可能被賣空的合約的更大規模交易的一部分。

貝瑞看空美股後市，放空標普和那指 100 指數 (圖：REUTERS/TPG)

標普今年漲幅已高達約 17%，那指 100 指數同期更猛升 39%。輝達和 Meta 等多家科技巨頭狂飆漲勢主導今年美股大盤走勢。

13F 文件還顯示，該基金清空其在中國電子商務公司京東 (JD-US) 和阿里巴巴集團控股 (BABA-US) 持股，以及在第一季押注的 PacWest (PACW-US) 和 Western Alliance Bancorp (WAL-US) 等區域銀行的股份。

該基金出售第一共和銀行 15 萬股，但沒說明賣出時機點是否是在該公司 5 月 1 日破產之前。

該基金第二季將美國二手精品線上買賣平台 RealReal (REAL-US) 的股份增持了一倍多，並增加美國多元化媒體和娛樂公司 iHeartMedia (IHRT-US)、服裝生產及銷售公司 HanesBrands (HBI-US) 和知名娛樂媒體巨頭華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery) (WBD-US) 等公司的股份。

今年迄今，RealReal 股價漲幅已飆升超過 120%，而華納兄弟探索公司則上漲超過 41%，iHeartMedia 和 HanesBrands 分別下跌 44% 和 19% 以上。