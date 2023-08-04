美國7月非農估成長放緩但仍強勁 薪資增幅持續上揚

備受關注的美國 7 月非農就業報告將在今晚揭曉，市場預估就業成長將進一步放緩，但仍保留足夠動能，保護美國經濟免於經濟衰退。

路透指出，周五盤前的非農報告仍將反映就業市場吃緊現況，失業率估穩定在數十年低點。之前預測美國經濟將在年底前陷入衰退的經濟學家，現在越來越相信聯準會 (Fed) 對軟著陸的預期可能真實發生。

富國銀行 (Wells Fargo) 資深經濟學家 Sam Bullard 指出：「有跡象顯示勞動力需求正在趨緩，但不是急速滑落。若能夠再度實現 20 萬的成長數字，將進一步證明聯準會能夠帶領我們邁向軟著陸。」

根據路透對 80 位經濟學家進行的調查，繼 6 月增加 20.9 萬人後，7 月非農新增就業人數估達 20 萬，將為 2020 年 12 月以來最小增幅，失業率估維持在 3.6% 不變。

因就業市場依然吃緊，工資可能會繼續溫和上揚，繼 6 月成長 0.4%，平均每小時薪工資估月增 0.3%，年增率從 6 月的 4.4% 略減至 4.2%。即使與 Fed 設立的 2% 通膨目標相比，年增率還是過高，但這將是薪資壓力持續放緩的最新跡象。

大量有利於通膨的數據已讓許多經濟學家相信，Fed 即將結束 40 多年來最激進的升息周期。自 2022 年 3 月以來，Fed 已將政策利率上調 525 個基點。

羅耀拉瑪麗蒙特大學 (Loyola Marymount University) 金融與經濟學教授 Sung Won Sohn 表示，即使還沒實現目標，但美國正在接近所謂的「金髮姑娘經濟」(Goldilocks economy)。

不過也有部分經濟學家認為，考量到 Fed 對通膨的高度關注，升息循環尚未結束。

花旗集團 (Citigroup) 經濟學家 Veronica Clark 表示，若勞動力市場依然如此緊張，Fed 的鷹派官員可能對通膨再度升溫的可能性感到不安。「我們預估通膨會在秋天上揚，加上依然強勁的就業市場，可能導致 Fed 官員 11 月再度升息。」