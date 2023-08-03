美國7月ISM非製造業指數降至52.7 物價指數回升曝通膨韌性

美國 ISM 周四（3 日）公布數據顯示，美國服務業活動的擴張速度更為溫和，部分原因是受到介業成長放緩，7 月非製造業指數降至 52.7，略低於市場預期的 53 與前值 53.9。不過企業面臨投入物價上漲，因需求持續堅挺，這也暗示邁向低通膨的道路漫長而緩慢。

美國 ISM 非製造業指數降至 52.7。(圖：ZeroHedge)

美國 7 月 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 57.1，前值 59.2

新訂單指數報 55.0，前值 55.5

僱傭指數報 50.7，前值 53.1

供應商交貨指數報 48.1，前值 47.6

存貨指數報 50.4，前值 55.9

物價指數報 56.8，前值 54.1

未完成訂單指數報 52.1，前值 43.9

新出口訂單指數報 61.1，前值 61.5

進口指數報 52.3，前值 54.6

庫存景氣指數報 56.6，前值 54.0

觀察指數細項，7 月新訂單指數從 6 月的 55.5 降至 5 月 55.0，仍高於 50 榮枯線上。由於訂單依然穩固，服務業通膨的物價指數也從上月的 54.1 升至 56.8，創 3 個月新高，整體上來看已恢復至新冠疫情前的水準。

7 月服務業物價指數攀升，暗示通膨可能更頑強。(圖：ZeroHedge)

市場分析指出，服務業物價往往更具黏性，對聯準會（Fed）升息的反應更弱，最近通膨的放緩很大程度上是由能源等商品價格下降所推動。一些經濟學家認為，ISM 非製造業的物價指數是個人消費支出（PCE）通膨的良好預測指標。

值得注意的是，7 月服務業就業情況有所放緩，僱傭指數從上月的 55.5 略降至 55。有分析指出，7 月服務業成長鬆動，再加上日前 ISM 製造業的就業指標大幅下滑，可能會明天公布的 7 月非農就業數據帶來下行壓力。

7 月服務業就業情形放緩。(圖：ZeroHedge)

然而包括「小非農」ADP 就業報告、美國經濟評議會（Conference Board）的消費者信心調查和 Challenger 裁員報告在內的其他數據顯示，上月就業成長依然強勁。

此外，標普全球（S&P Global）機構同日公布的 7 月服務業採購經理人指數（PMI）終值報 52.3，略低於市場預期的 52.4，前值為 54.4，創 2 月以來新低，與 ISM 非製造業指數趨勢一致。另外美國 7 月綜合 PMI 終值報 52，符合市場預期，但略低前值 53.2。

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，服務業仍是美國經濟成長的主要引擎，儘管有跡象表示在逆風加劇的情況下，這一引擎正在熄火。