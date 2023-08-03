美國7月ISM非製造業指數降至52.7 物價指數回升曝通膨韌性

美國 ISM 周四（3 日）公布數據顯示，美國服務業活動的擴張速度更為溫和，部分原因是受到介業成長放緩，7 月非製造業指數降至 52.7，略低於市場預期的 53 與前值 53.9。不過企業面臨投入物價上漲，因需求持續堅挺，這也暗示邁向低通膨的道路漫長而緩慢。
美國 7 月 ISM 非製造業指數細項：
- 商業活動生產指數報 57.1，前值 59.2
- 新訂單指數報 55.0，前值 55.5
- 僱傭指數報 50.7，前值 53.1
- 供應商交貨指數報 48.1，前值 47.6
- 存貨指數報 50.4，前值 55.9
- 物價指數報 56.8，前值 54.1
- 未完成訂單指數報 52.1，前值 43.9
- 新出口訂單指數報 61.1，前值 61.5
- 進口指數報 52.3，前值 54.6
- 庫存景氣指數報 56.6，前值 54.0
觀察指數細項，7 月新訂單指數從 6 月的 55.5 降至 5 月 55.0，仍高於 50 榮枯線上。由於訂單依然穩固，服務業通膨的物價指數也從上月的 54.1 升至 56.8，創 3 個月新高，整體上來看已恢復至新冠疫情前的水準。
市場分析指出，服務業物價往往更具黏性，對聯準會（Fed）升息的反應更弱，最近通膨的放緩很大程度上是由能源等商品價格下降所推動。一些經濟學家認為，ISM 非製造業的物價指數是個人消費支出（PCE）通膨的良好預測指標。
值得注意的是，7 月服務業就業情況有所放緩，僱傭指數從上月的 55.5 略降至 55。有分析指出，7 月服務業成長鬆動，再加上日前 ISM 製造業的就業指標大幅下滑，可能會明天公布的 7 月非農就業數據帶來下行壓力。
然而包括「小非農」ADP 就業報告、美國經濟評議會（Conference Board）的消費者信心調查和 Challenger 裁員報告在內的其他數據顯示，上月就業成長依然強勁。
此外，標普全球（S&P Global）機構同日公布的 7 月服務業採購經理人指數（PMI）終值報 52.3，略低於市場預期的 52.4，前值為 54.4，創 2 月以來新低，與 ISM 非製造業指數趨勢一致。另外美國 7 月綜合 PMI 終值報 52，符合市場預期，但略低前值 53.2。
標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，服務業仍是美國經濟成長的主要引擎，儘管有跡象表示在逆風加劇的情況下，這一引擎正在熄火。