〈財報〉中小企業廣告需求強勁 Yelp上修Q3、全年財測 盤後漲逾10%

由廣告支持的美國最大商店評論服務公司 Yelp (YELP-US) 周四 (3 日) 公布第二季業績高於市場預期，並上修全年財測，係因居家服務供應商出現強勁的本地廣告需求。
第三季財測關鍵數據 vs. 華爾街預期
- 營收：3.37 億美元至 3.42 億美元之間 vs. 3.34 億美元
- 調整後 Ebitda ：8400 萬美元至 8900 萬美元
第三季營收預期略高於華爾街共識。
全年財測關鍵數據
- 營收：13.2 億美元至 13.3 億美元
- 調整後 Ebitda ：3.1 億美元至 3.2 億美元
Yelp 上修全年營收和調整後 Ebitda 預期，上修前全年營收範圍落在 12.95 億美元至 13.15 億美元，調整後 Ebitda 則落在 2.9 億至 3.1 億美元之間。
Yelp 周四交易時間收低 1.66%，因 EPS 和調整後 Ebitda 均遠高於分析師預期，盤後股價大漲 10.80%，報每股 47.79 美元，不計盤後波動，該股今年迄今漲逾 57%。
第二季財報關鍵數據 vs. 華爾街共識預期
- 營收：年增 13% 至 3.37 億美元 vs. 3.25 億美元
- EPS： 21 美分 vs. 15 美分
- 調整後 Ebitda：年增 25% 至 8400 萬美元 vs. 6000-7000 萬美元
財務長 David Schwarzbach 指出，第二季強勁增漲主要受益於服務廣告總體增長 (年增 15%)，尤其是來自居家服務供應商的廣告需求，已連續兩季增長 25%。
他稱客戶廣告需求強勁，「我們的部分策略是專注為廣告商提供價值，尤其是專業人士的服務。服務廣告目前在公司營收總額中佔比約 60%。」
Yelp 第二季來自餐館、零售商和其他廣告商的營收成長 11%。然而，Schwarzbach 表示，大型全國性廣告商尚未恢復到一兩年前的營銷預算，但中小型企業有強勁的廣告需求。
他指出，消費者在 Yelp 上輸入的查詢均具有「高度意願」，亦即消費者確切知道自己想要什麼，而企業投放廣告的目的正自「打響品牌」轉向「具可衡量投資回報率的效果營銷」。