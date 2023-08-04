〈財報〉中小企業廣告需求強勁 Yelp上修Q3、全年財測 盤後漲逾10%

由廣告支持的美國最大商店評論服務公司 Yelp (YELP-US) 周四 (3 日) 公布第二季業績高於市場預期，並上修全年財測，係因居家服務供應商出現強勁的本地廣告需求。

第三季財測關鍵數據 vs. 華爾街預期

營收：3.37 億美元至 3.42 億美元之間 vs. 3.34 億美元

調整後 Ebitda ：8400 萬美元至 8900 萬美元

第三季營收預期略高於華爾街共識。

全年財測關鍵數據

營收：13.2 億美元至 13.3 億美元

調整後 Ebitda ：3.1 億美元至 3.2 億美元

Yelp 上修全年營收和調整後 Ebitda 預期，上修前全年營收範圍落在 12.95 億美元至 13.15 億美元，調整後 Ebitda 則落在 2.9 億至 3.1 億美元之間。

Yelp 周四交易時間收低 1.66%，因 EPS 和調整後 Ebitda 均遠高於分析師預期，盤後股價大漲 10.80%，報每股 47.79 美元，不計盤後波動，該股今年迄今漲逾 57%。

第二季財報關鍵數據 vs. 華爾街共識預期

營收：年增 13% 至 3.37 億美元 vs. 3.25 億美元

EPS： 21 美分 vs. 15 美分

調整後 Ebitda：年增 25% 至 8400 萬美元 vs. 6000-7000 萬美元

財務長 David Schwarzbach 指出，第二季強勁增漲主要受益於服務廣告總體增長 (年增 15%)，尤其是來自居家服務供應商的廣告需求，已連續兩季增長 25%。

他稱客戶廣告需求強勁，「我們的部分策略是專注為廣告商提供價值，尤其是專業人士的服務。服務廣告目前在公司營收總額中佔比約 60%。」

Yelp 第二季來自餐館、零售商和其他廣告商的營收成長 11%。然而，Schwarzbach 表示，大型全國性廣告商尚未恢復到一兩年前的營銷預算，但中小型企業有強勁的廣告需求。

他指出，消費者在 Yelp 上輸入的查詢均具有「高度意願」，亦即消費者確切知道自己想要什麼，而企業投放廣告的目的正自「打響品牌」轉向「具可衡量投資回報率的效果營銷」。