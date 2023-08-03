拉美早於G7宣告抗通膨勝利！巴西央行以2碼開啟降息循環

巴西是最積極、靈活以升息對抗通膨的新興經濟體之一，不過巴西央行周三 (2 日) 宣布降息 2 碼 (50 個基點)，象徵巴西開始放鬆貨幣政策，也反映拉美開始斬獲領先七大工業國 (G7) 升息帶來的好處。

巴西央行降息 2 碼後，Selic 基準借貸利率降到 13.25%，降幅超過分析師事前預估的 1 碼。巴西央行並暗示，未來幾個月可能以同樣幅度繼續降息。

智利上周五成為拉美地區第一個在疫情後降息的國家，而且一口氣調降 1 個百分點 (4 碼) 至 10.25%。

Citi 拉美首席經濟學家 Ernesto Revilla 說：「即使抗通膨之戰未完，拉美央行仍在跑道上領先了一大圈。他們在這波周期中獨樹一格... 包括紀律、獨立、承諾和明確的溝通。從智利、巴西、墨西哥、祕魯到哥倫比亞，這些嚴打通膨國家的貨幣政策，給全世界上了一課。」

巴西央行自 2021 年 3 月起展開一連串嚴苛升息，把利率從 2% 的空前低點一路升到將近 14%，試圖把疫情期間慷慨支出和降息催生的通膨壓制下去。

美國聯準會 (Fed) 則比巴西央行落後整整一年，直到 2022 年 3 月才開始升息，歐洲央行 (ECB) 動作更慢，2022 年 7 月才開始緊縮。

巴西早早升息抗通膨的效益，現在益發明顯。這個拉美最大經濟體的消費者物價漲幅曾經高達兩位數百分比，但 6 月已經減緩至 3.2%，低於央行目標。智利的通膨年增率目前為 7.6%，幾乎只剩去年 8 月 14.1% 高峰的一半。

美銀全球經濟主管 Claudio Irigoyen 說：「諷刺的是，拉美央行之所以更成功，是因為他們沒有 Fed 那樣的餘裕，可以宣稱『通膨只是暫時性現象』。Fed 在這場比賽中幾乎落後一年。」

然而，儘管巴西央行積極抗通膨之舉，在國際上獲得讚譽，但在國內卻招致強力批評。

巴西左翼總統魯拉 (Luiz Inácio Lula da Silva) 指控，央行總裁奈托 (Roberto Campos Neto) 的做法不利於巴西經濟，並質疑央行的獨立性。

在貨幣政策強力緊縮下，巴西經濟飽受意志，但經濟仍得以保持成長。由於第 1 季國內生產毛額 (GDP) 有關鍵的農業支撐，表現意外強勁的表現，花旗預估今年 GDP 將成長 2.3%。

聖保羅商業銀行 Banco Pine 首席經濟學家 Christiano Oliveira 表示，巴西的核心通膨數據明顯降溫，代表貨幣政策奏效。

墨西哥、阿根廷貨幣政策

相較之下，身為拉美第二大經濟體的墨西哥，面臨著迥然不同的挑戰。由於與蓬勃發展的美國接壤，墨西哥通膨率依然頑強，6 月仍達 5.1%，尤其是服務性通膨。

花旗訪調的經濟學家預估，墨西哥央行會暫緩降息直到今年 12 月，屆時預估也只會降 1 碼。

阿根廷則是拉美主要經濟體中罕見的例外。在政府狂印鈔和被嚴重扭曲的匯率影響下，阿根廷通膨年增率竄升到 115% 以上，利率幾乎處在相同水準。

Inter-American Development Bank 首席經濟學家 Eric Parrado 一方面讚揚拉美央行對通膨的快速因應，但也警告不要急於降息，「央行還不能宣告勝利。他們必須很小心，因為核心通膨是否出現明確的降溫跡象，還有很多不確定性。」