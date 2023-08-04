蘋果持續看好印度市場 庫克：上季印度營收創歷史新高

跡象顯示，蘋果 (AAPL-US) 持續看好印度市場成長機會，也開始看到初步成果。

在過去一季，蘋果在印度開設了兩家專賣店，不僅如此，執行長庫克 (Tim Cook) 在財報電話會議上透露， 第三財季 iPhone 在印度的營收創下了歷史新高。

他說：「我們在印度確實創下了六月份季度的營收紀錄，並且實現了高雙位數的增長。 我們還在本季開設了前兩家零售店，當然，目前還為時過早，但他們目前的表現超出了我們的預期。我們將繼續努力建設渠道，並對直接面對消費者的產品進行更多投資。」

庫克指出，公司對印度的成長感到非常滿意。蘋果目前在這個智慧手機的市場占比仍然非常小，所以有著巨大的機會，並且正在投入所有的精力，來達成目標。

印度是全球第二大智慧手機市場，主要以中端智慧手機為主，iPhone 仍然是許多人渴望購買的產品。 因此，蘋果的市場份額正在不斷上升。

據 Cyber​​Media Research 最新數據，2023 年第二季，蘋果在智慧手機市場占據 5% 的市場份額，出貨量年率大幅增長 62%。 Apple 是高階細分市場 (>25000 盧比) 的最大賣家，占據 25% 的份額。

Cyber​​ Media Research 行業情報組 (IIG) 主管 Prabhu Ram 表示，蘋果的增長主要是由 Apple iPhone 14 系列和老一代 iPhone 13 系列推動的。

行業專家指出，蘋果在印度保持著健康的增長軌跡。 Cyber​​Media Research 預計，到今年年底，蘋果在智慧手機市場的市場份額將接近 7%。