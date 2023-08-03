Fed巴爾金：通膨率依舊太高 希望近日數據代表「跡象」

瑞奇蒙 Fed 行長巴爾金 (Thomas Barkin) 周四 (3 日) 表示，即使近期數據顯示物價壓力明顯緩解，但美國通膨率仍然過高。

他在維吉尼亞州演講的書面聲明中指出，「當然，上個月的通膨數據是好的，我希望這是一個跡象。」

巴爾金在面講稿中沒有談到 Fed 政策前景，只說「通膨仍然過高」，這與大多數 Fed 官員的說法相呼應；他們擔心過快地宣布通膨重回 2% 目標的「任務完成」。

就在他發表言論一周多前，Fed 將基準短期利率提高 25 個基點至 5.25% 至 5.50%，是 2022 年 3 月開始的激進政策緊縮行動中的第 11 次升息。

最近的通膨數據顯示取得顯著的進展。Fed 首選的通膨指標個人消費支出 (PCE) 物價指數，6 月同比上漲 3%，低於去年同期的 7%。更令 Fed 官員歡迎的是，剔除食品和能源成本後的核心 PCE 在幾個月一直停留在 4.6% 後，降至低於預期的 4.1%。

巴爾金的演講稿主要集中在經濟衰退是否迫在眉睫。雖然沒有做出明確預測，但他的確表示，經濟活動「幾乎肯定即將出現」進一步放緩。

即使如此，他認為這次的經濟衰退可能不會像過去那麼嚴重，造成的就業損失也會更少。