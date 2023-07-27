〈美股早盤〉美Q2經濟成長超預期 有望實現軟著陸 主要指數開高

美股主要指數周四（27 日）開高，因市場預估聯準會（Fed）緊縮貨幣政策即將結束，與此同時最新數據顯示，即便在 Fed 連番升息下，美國第二季經濟依然保持彈性並與超預期，實現經濟軟著陸希望大增。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 200 點或近 1.5%，標普 500 指數漲近 0.8%，費城半導體指數漲逾 3%。

美股周四開盤前，主要指數期貨全面走揚，截稿前那指期上漲近 1.4%、道指期貨上漲近 0.2%，標普 500 指數期貨上漲 0.7%。

美國商務部公布的最新數據顯示，美國第二季國內生產毛額（GDP）季增年率初值報 2.4%，增速超越第一季的 2%，也遠遠超出市場預期的 1.8%。另外，個人消費者支出季增年率報 1.6%，儘管較前值 4.2% 有所回落，但也遠超預期 1.2%。

與此同時，美國勞工部同日公布的數據顯示就業市場相當強勁，上周經調整後初領失業金人數意外降至 22.1 萬人，遠低市場預期的 23.5 萬人，而上周續領失業金人數更是大幅降至 169 萬人，遠遠不及上場預期的 175 萬人和修正後前值 174.9 萬人，整體數據表明就業市場相當強勁。

另外，美國 6 月耐久財訂單月增率初值報 4.7%，遠超預期的 1% 與修正後前值 2%。

美國聯準會（Fed）日前如期升息 1 碼（25 個基點），把聯邦基金利率上調至 22 年新高，並暗示未來升息與否都將取決經濟數據，但許多投資人認為 Fed 已經結束升息。

Fed 主席鮑爾指出，有跡象表明借貸成本上升正在抑制物價壓力，因此調低今年升息的預期。至於經濟展望，鮑爾仍對經濟「軟著陸」抱有希望，他表示 Fed 的工作人員現在預測，從今年下半年開始，經濟成長將明顯放緩，但考慮到最近經濟的韌性，他們不再預估衰退，因此確實有機會讓通膨回落到目標而不會造成大量失業。

其他市場方面，歐洲央行（ECB）公布最新利率決策，將歐元區三大利率均上調 25 個基點，其中存款機制利率達 2001 年以來最高水平，並表示將停止 資產購買計畫（APP）再投資。另外 ECB 還保留下次會議升息的可能性，市場認為 ECB 史無前例的升息行動已經近尾聲。

具體來看，ECB 此次升息後，存款機制利率為 3.75%，為 2001 年以來新高、主要再融資利率為 4.25%、邊際貸款利率為 4.5%。ECB 三大關鍵利率在不到一年的時間裡累計提高整整 425 個基點。

截至台北時間周四（27 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 1.36%，至每股 267.95 美元

據外媒報導，隨著產量的提升，特斯拉電動汽車的交付量也越來越高，Model 3 和 Model Y 也已超過眾多燃油汽車廠商的暢銷車型，但在整體銷量上，特斯拉與豐田、福斯等燃油汽車大廠還是有不小的差距。

Meta Platforms(META-US) 早盤上漲 8.23%，至每股 323.15 美元

Meta 第二季營收 320 億美元，年增 11.3%，高於市場預期的 310.6 億美元；臉書日活續創單季歷史新高，月活躍用戶史上首次突破 30 億。該公司預估第三季營收介在 320 億美元至 345 億美元，分析師預期 311.8 億美元。

美光 (MU-US) 早盤上漲 5.76%，至每股 71.26 美元

美光 7 月 26 日宣布推出業界首款 8 層 24GB HBM3 Gen2 記憶體晶片，是 HBM3 的下一代產品，採用 1β工藝節點。美光是業界第一個製造出第二代 HBM3 記憶體的廠商。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月耐久財訂單月率初值報 4.7%，預期 1%，前值 2.0%

美國第二季 GDP 季增年率初值報 2.4%，預期 1.8%，前值 2%

美國第二季 PCE 季增年率初值報 2.6%，預期 3%，前值 4.1%

美國第二季消費者支出季增年率初值報 1.6%，預期 1.4%，前值 4.2%

美國上周初領失業金人數報 22.1 萬人，預期 23.5 萬人，前值 22.8 萬人

美國上周續領失業金人數報 169 萬人，預期 175 萬人，前值 174.9 萬人

華爾街分析：

道富銀行 (State Street Bank & Trust Co.) 歐洲、中東和非洲 (EMEA) 宏觀策略主管 Timothy Graf 表示：「人們相信，Fed 可能已經結束（升息）了。市場也看到，美國經濟的表現遠好於普遍預期。投資人的定價表明，我們已經實現了每個人都認為不可能實現的經濟軟著陸。」

此外，Graf 表示，有關企業獲利衰退的悲觀預測並未成為現實，股市走勢顯示，投資人對今年帶來回報的許多重大主題投資不足。