歐洲央行如期升息1碼 下次會議決策仰賴經濟數據

歐洲央行（ECB）周四（27 日）公布最新利率決策，將歐元區三大利率均上調 25 個基點，其中存款機制利率達 2001 年以來新高，並保留下次會議升息的可能性，市場認為 ECB 史無前例的升息行動已經近尾聲。另外，ECB 還表示將停止資產購買計畫（APP）再投資。

具體來看，ECB 此次升息後，存款機制利率為 3.75%，為 2001 年以來新高、主要再融資利率為 4.25%、邊際貸款利率為 4.5%。ECB 三大關鍵利率在不到一年的時間裡累計提高整整 425 個基點。

ECB 在聲明中表示，未來利率會在必要時間維持在足夠嚴格的水準好讓通膨及時回落到 2% 的中期目標，接下來會繼續依賴經濟數據來確定適當的利率區間和限制時間。不過由於缺乏 9 月貨幣政策的指導，這意味著 ECB 可能會再次升息亦或保持利率不變。

有分析指出，此次 ECB 利率聲明中最大的變化是，放棄上個月對利率峰值的敘述「將確保利率達到足夠限制性的水準」。此次 ECB 表示，將確保利率在必要時間內保持在足夠限制性水準，以實現 2% 的通膨目標。這一變化被解讀為鴿派。

關於 APP 和疫情緊急購買計畫（PEPP），ECB 指出，APP 組合以可預測和有序的速度下降，將不再對到期證券的本金支付進行再投資。

至於 PEPP，決策委員會打算在明年底前至少再投資在該計畫下購買證券的本金支付。在任何情況下，PEPP 組合未來的逐漸減持將獲得管理，以避免干擾適當的貨幣政策立場。

拉加德：9 月升息持開放態度

ECB 央行總裁拉加德表示，9 月升息與否由經濟數據決定。(圖：REUTERS/TPG)

ECB 總裁拉加德在貨幣政策會後的記者會上強調，聲明中的措辭變化不是隨意或無關緊要的，並表示會對 9 月以後的決策持開放態度，9 月可能升息也可能暫停，但不會降息。

拉加德也指出，已經看到政策影響在有力傳導，未來將密切留意企業利潤和薪資。當前沒有看到第二輪通膨效應增強的跡象。她說：「薪資在推動通膨方面扮演重要角色。央行下一步該怎麼做，經濟數據將告訴我們答案。」

至於利率聲明中 ECB 將銀行的法定最低準備金率降至零的舉動，拉加德表示，最低準備金率降低對政策立場沒有影響。她說，利率和量化緊縮之間不會存在權衡，當前環境下的關鍵是利率工具。

7 月是否最後一次升息？華爾街看法不一

Pantheon Macroeconomics 首席歐元區經濟學家 Claus Vistesen 在 ECB 把關鍵利率上調 25 個基點後表示，ECB 最近的立場讓人有理由認為可能會在 9 月份進一步升息。

他認為，經濟增長面臨的危險和整體通膨率的下降可能會說服 ECB 停止升息，但 ECB 一直傾向於忽視這部分數據。出於這個原因，仍預測 ECB 將在 9 月份繼續升息。

資產管理公司 Principal Asset Management 首席全球策略師 Seema Shah 表示，總而言之，ECB 在 9 月份升息的可能性比美國聯準會（Fed）更大。她表示：「未來兩個月，可能需要經濟活動數據進一步顯著走弱，才能改善潛在的通膨狀況，也只有這樣才能說服 ECB 停止升息。」

但野村分析師 Andrzej Szczepaniak 等人認為，ECB 在本周進行的升息，很有可能是這輪週期內最後一次，此後公布的包括德國、法國等歐元區主要國家的通膨數據都會降低再次升息的可能性。

Szczepaniak 說：「我們認為，7 月份很可能是 ECB 的最後一次升息，儘管我們相信 ECB 將保留進一步升息的選擇權。ECB 在 7 月份宣佈升息結束還為時過早，不會預先宣布停止升息。而我們預測，ECB 最早可能從明年第四季開始降息，到 2025 年 6 月存款便利利率降至 2.75%。」