福斯攜手開發電動車用自家平台 小鵬銷售與獲利能力有望提升

路透周四（27 日）報導，福斯汽車和小鵬汽車聯合開發的電動車將使用小鵬 G9「Edward」平台，分析師表示，這對小鵬汽車來說是一項利多消息，可能會提振期銷售和獲利能力。

從明年起，小鵬汽車還將從福斯汽車獲得所謂的技術服務收入，從而顛覆 40 年來外國汽車製造商向中國合作夥伴收取技術許可費用的模式。

福斯汽車執行長 Oliver Blume 在公布半年報後媒體電話會議上表示，將使用小鵬汽車的 G9「Edward」平台並將其與福斯的技術相結合。另外他還透露，兩家公司將在未來一周討論各自合資車型將採用那些技術的細節。

「Edward」平台是小鵬汽車老一代的技術，為其 G9 和 P7 車款的基礎。而其最新車款如 G6，是由更新的平台生產，即「智慧平台架構」（Smart Electric Platform Architecture, SEPA）2.0。

不過一位不願透露姓名的分析師表示，福斯和小鵬將將使用「Edward」平台的消息，可能有助推動仍在使用該平台的汽車銷售。截至 6 月底，小鵬汽車共銷售 1.35 萬輛的 G9，遠低於該公司最初預估的月銷量 1 萬輛。

另外，這一合作還可以利用福斯汽車的規模和供應方面的議價能力，幫助小鵬汽車降低電動車生產成本。

儘管一些分析師把此消息視為福斯征服中國市場的失敗，但德銀卻樂見雙方合作，認為這是填補福斯在中國中產階級電動車市場空白的「快速和資本高效」方式。福斯汽車執行長 Blume 說：「我們想要挖角產品組合中的空白。」

截稿前，小鵬汽車 (XPEV-US) 美股 ADR 盤中上漲 6.95%，每股暫報 20.81 美元。

