〈財報〉受惠需求強勁 英特爾旗下Mobileye上季業績超預期

英特爾 (INTC-US) 旗下自駕部門 Mobileye 周四（27 日）美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，受惠車商對其駕駛輔助技術的強勁需求推動，營收、獲利均優於華爾街分析師預期。

截稿前，在財報佳績加持下，Mobileye(MBLY-US) 週四盤前股價上漲 4.35%，每股暫報 42.20 美元。該股今年以來累積上漲 15%，低於同期標普 500 指數的 19% 漲幅。

財報顯示，Mobileye 第二季（截至 6/30）營收雖年減 1% 至 4.54 億美元，但優於華爾街分析師預期的 4.506 億美元、經調整後每股獲利報 0.17 美元，高於預估的 0.12 美元。

另外，Mobileye 第二季淨損報 2,800 萬美元，合每股虧損 0.04 美元，較去年同期的淨損 700 萬美元或每股虧 0.01 美元有所擴大。

Mobileye 的客戶包括 BMW、日產汽車和福斯汽車，該公司受惠北美和歐洲對其技術的強勁需求，有助抵銷中國市場的疲軟。

分析師表示，雖然 2023 到 2024 年的出貨量將主要由吉利旗下的 Zeekr 推動，但 Mobileye 正在進行的版圖擴張可能會成為正面的催化劑。

Mobileye 執行長 Amnon Shashua 在聲明中表示，本季（第三季）未來的業務量點包括與福斯汽車的深度合作，還有公司先進產品組合擴大到 9 家大型原始設備製造商的合作

Shashua 還說，福斯汽車對公司整個產品組合的參與非常令人鼓舞，因為凸顯 Mobileye 技術平台的可擴展性和靈活性，這是公司與其他關鍵客戶追求的模板。