〈財報〉殼牌上季獲利逾50億美元 但僅達前季一半

殼牌公司 (SHEL-US) 周四 (27 日) 發布財報，因能源價格暴跌，該公司第 2 季獲利近 51 億美元，幾乎是這家油氣巨頭今年前 3 個月的一半。

這家英國能源公司表示，調整後收益是隨著石油和天然氣價格、生產和交易的下降而調整。這個數字低於去年同期的 115 億美元和第 1 季的 96 億美元。

去年俄羅斯入侵烏克蘭後，石油和天然氣價格飆升，加劇了全球各地的通貨膨脹，並為包括殼牌、英國競爭對手英國石油公司 (BP) 等在內的能源公司帶來創紀錄的利潤。但之後由於全球經濟成長疲軟和其他因素，油價下跌，導致獲利縮水。

CEO 薩萬 (Wael Sawan) 在財報聲明中表示：「即使大宗商品價格環境較低，但殼牌第 2 季仍實現了強勁的營運業績和現金流。」

財務收益已成為英國的政治熱點，促使反對派政客和政黨團體呼籲油氣公司採取更多措施，來幫助那些因能源帳單飆升而承受生活成本危機的消費者。

去年獲利翻倍達到歷史最高水平的殼牌公司，將增加 15% 的股利來獎勵股東。該公司表示，將在未來 3 個月內額外回購 30 億美元的股票。

雖然該公司設定 2050 年實現淨零排放的目標，但重申其「致力於石油和天然氣」，並將在 2023 年至 2025 年間投資 400 億美元用於天然氣生產和勘探。該公司還表示將在煉油和再生能源這兩個領域投資 350 億美元；其中 100 億至 150 億美元用於低碳能源解決方案。