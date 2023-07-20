〈商品報價〉大型船運力過剩 BDI面臨千點保衛戰

大型船運價持續走低，壓抑波羅的海綜合指數 (BDI) 周三 (18 日) 下跌 33 點，或 3.2% 至 1004 點，連續第四個交易日收黑。

船舶經紀商 Intermodal 報告指出，由於太平洋地區運力過剩，使大型船運價回落，而超輕便極限型市場情緒好壞參半。

海岬型運費指數 (BCI) 下跌 61 點，或 3.99% 至 1468 點，創 6 周以來新低；平均日租金減少 498 美元報 12,178 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 59 點，或 5.6% 至 993 點，寫今年以來最大跌幅；平均日租金減少 530 美元報 8940 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 微升 8 點，或 1.07% 至 754 點。

鐵礦砂部分，市場靜待北京進一步發布刺激政策，天津港鐵礦石進口價下挫 1.6%% 至 114 美元，連續月紐約鐵礦石回落至 113.36 美元。

礦業巨擘力拓集團 (Rio Tinto)19 日表示，由於擔憂全球經濟放緩，預估全年出貨量將在該公司預測區間的上緣，巴西淡水河谷 (Vale) 也維持全年產量預測不變，加劇了市場謹慎的情緒。

分析師指出，鐵礦砂市場供應充沛，可能對下半年行情造成壓力。