美銀行業示警 調高資本要求恐推升金融商品價格、更難放貸

美國銀行業高層周五 (14 日) 警告，更高的資本要求恐會推高金融商品價格與信貸成本，這對經濟不利。與此同時，相較於傳統銀行體系，受到較少監管的避險基金、私募股權等金融中介機構將從中獲益。

聯邦銀行監管機構預估會在未來幾周提案，要求銀行保留更多現金，以確保金融體系的穩定。聯準會 (Fed) 負責監管事務的副主席巴爾 (Michael Barr) 本月表示，大型公司必須持有更多儲備金，以防患未然。

即使監管機構尚未公布提案細節，銀行業高層已針對可能造成的負面影響發出警告。

摩根大通 (JPM-US) 周五公布第二季財報後，財務長 Jeremy Barnum 在電話會議上表示，更高的資本要求肯定會增加信貸成本，這對經濟不利，為了抵銷更高的資本成本，甚至可能提高部分金融產品價格，或是放棄某些商品。

摩根大通表示，新的資本規定恐怕對房貸造成重大影響，向屋主提供貸款的過程將變得更加艱難。

花旗集團 (C-US) 執行長 Jane Fraser 也在周五的財報電話會議上表示，無論是性質還是規範上路時間，新的資本要求存在許多不確定性。

富國銀行 (WFC-US) 執行長 Charlie Scharf 預期資本要求將進一步上升，後續將評估這對庫藏股計畫的影響。

產業遊說者也反對更嚴厲的監管規範，其中一個特別值得關注的領域，是針對銀行非利息收入加收更高的資本費用，包含銀行在信用卡或投資銀行服務上收取的費用。

銀行業高層表示，若監管機構最終實施更嚴格的限制，一些金融中介機構可能因此獲益，例如黑石 (Blackstone) 和阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Management)，因為相較於傳統銀行業，這些中介機構面臨的監管要求較為寬鬆，摩根大通執行長 Jamie Dimon 也說，這對避險基金、私募股權以及私募信貸業者來說是一大福音。