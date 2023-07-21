〈商品報價〉需求不振 BDI連5黑跌破千點大關

需求依舊低迷，波羅的海綜合指數 (BDI) 再度跌破千點大關，周四 (20 日) 下跌 27 點，或 2.7% 至 977 點，連續第 5 個交易日收黑。

海岬型運費指數 (BCI) 下跌 47 點，或 3.2% 至 1421 點，為 6 月 7 日以來最低點；平均日租金減少 391 美元報 11787 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 48 點，或 4.8% 至 945 點；平均日租金減少 437 美元報 8503 美元。船舶經紀商 Fearnleys 最新報告指出，由於大西洋和亞洲市場需求不足，部分巴拿馬型船的船東正接受減少租金以確保業務。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 微升 3 點報 757 點。

鐵礦砂部分，連續月紐約鐵礦石反彈 2.29% 至 115.21 美元，近月新加坡鐵礦砂上漲 0.59% 至 113.3 美元。市場看好中國房地產業將獲得更多支持，但供應過剩和需求疲弱的擔憂限制漲幅。

澳洲聯邦銀行表示，在供應方面，根據船舶追踪數據，2023 年前 28 周海運鐵礦石庫存每年成長約 3.4%，加劇了中國和全球供應過剩的擔憂，給價格帶來下跌壓力。此外，鑑於中國地方政府債務水位較高的擔憂，任何刺激計劃都可能受到限制，進而使鋼鐵需求在下半年面臨挑戰。