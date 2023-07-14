〈商品報價〉需求升溫 BDI指數連五紅

需求升溫帶動散裝船運價全線走揚，波羅的海綜合指數 (BDI) 周四 (10 日) 上漲 15 點，或 1.4% 至 1103 點，連續第 5 個交易日收紅。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 26 點，或 1.6% 至 1691 點；平均日租金增加 218 美元報 14028 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上漲 15 點，或 1.4% 至 1101 點；平均日租金增加 132 美元報 9906 美元。船舶經紀商 Fearnleys 報告稱，大西洋的航運活動有所回升，南部與北部的貿易量都很大，使巴拿馬型的運價獲得顯著改善。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 9 點，或 1.2% 至 743 點，寫 6 月中旬以來最佳單日表現。

另一方面，受中國強勁的 6 月份鐵礦石進口數據提振，天津港鐵礦石進口價上漲 1.09% 至 111.75 美元，連續月紐約鐵礦石上升 0.2% 至 110.08 美元。

中國海關數據顯示，由於鋼鐵製造商的強勁需求，6 月份鐵礦石進口量較去年同期大增 7.4%。

分析師表示，儘管下游鋼鐵需求季節性放緩，但上個月中國鋼鐵製造商仍維持相對較高的開工率，以生產更多鋼鐵產品並產生更多現金流，而鋼廠相對較低的原材料庫存也為上個月鐵礦石進口增加提供了一定支撐。