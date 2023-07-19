〈商品報價〉大型船需求降溫 BDI指數連三黑

大型船需求降溫，拖累波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (18 日) 下跌 36 點，或 3.36% 至 1037 點，連續第三個交易日收黑。

投資銀行 Jefferies 報告稱，中國工業活動疲軟，鋼材價格走低導致鋼廠盈利能力減弱，是影響近期船舶需求的主要因素。

海岬型運費指數 (BCI) 下跌 85 點，或 5.27% 至 1529 點；平均日租金減少 710 美元報 12676 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 32 點，或 2.95% 至 1052 點；平均日租金減少 286 美元報 9470 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 微升 3 點，或 0.4% 至 746 點。

鐵礦砂部分，由於中國經濟數據弱於預期，市場對中國採取更多振興措施的預期升溫，激勵天津港鐵礦石進口價反彈 0.7% 至 115.85 美元，連續月紐約鐵礦石上漲 0.63% 至 113.36 美元，

中國國家統計局周一公布第二季度國內生產總值 (GDP) 年增 6.3%，遠低於市場預期的 7.3%，但統計局官員表示「完全有信心、有條件也有能力完成全年預期目標」。

作為中國最大的鋼鐵消費領域，房地產業在本季仍處於明顯下滑趨勢，澳洲國民銀行分析師在一份報告中指出，「最新的數據正在增加對中國經濟採取更多刺激措施的呼聲。」分析師表示，市場預期本月底中國政府將宣布更有力的刺激措施，以提振疫後疲軟的經濟復甦。