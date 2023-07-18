〈商品報價〉中國房地產投資不佳 鐵礦砂自高點回落

散裝船運價全線走低，拖累波羅的海綜合指數 (BDI) 周一 (17 日) 下跌 17 點，或 1.6% 至 1073 點。此外，中國上半年房地產開發投資跌幅擴大，使鐵礦砂價格自高點回落。

海岬型運費指數 (BCI) 下跌 41 點，或 2.48% 至 1614 點；平均日租金減少 336 美元報 13386 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 11 點，或 1% 至 1084 點；平均日租金減少 97 美元報 9756 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 平盤維持在 743 點。

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另一方面，由於中國房地產數據不佳，讓鐵礦砂從高點回落，天津港鐵礦石進口價下跌 0.65% 至 115.05 美元，連續月紐約鐵礦石下跌 1.99% 至 112.65 美元。

中國國家統計局週一公佈數據顯示，2023 年上半年房地產開發投資年減 7.9%，較前五月的 7.2% 擴大，商品房銷售面積也下降 5.3%，凸顯當局承諾提供更多刺激政策下，房地產景氣依舊疲軟，7 月是建築活動淡季，可能將延續低迷趨勢。

在「保交樓」政策背景下，中國房地產繼續維持高竣工、弱銷售、低開工趨勢。專家指出，房地產投資下滑主要是受第 2 季 GDP 成長不佳所拖累，GDP 年增 6.3%，低於經濟學家預期的 7.1% 擴張，包括相關產業在內的房地產業約佔中國國內生產總值的五分之一。