高盛：Fed今年僅升息一次 美國明年經濟衰退可能性降至20%

美國聯準會（Fed）上月公布的最新利率預測顯示，大多數決策者都預估今年內還將升息兩次，但華爾街越來越不相信這種預期，其中高盛最新的預測也在唱反調。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 周一（17 日）表示，雖然 Fed 下周料將升息，但 7 月這次可能是本輪升息周期中的最後一次行動。

Hatzius 發布的報告還下調未來 12 個月內美國經濟陷入衰退的機率，將預期衰退的可能性從前次預估的 25% 降至 20%。報告指出，下調衰退可能性主要源於，最近公布的數據讓高盛更有信心預估，Fed 能讓通膨率降至可接受的水準，同時不會導致衰退。

美國上周公布的 6 月消費者物價指數（CPI）增速超預期大幅放緩，創兩年多新低，剔除食品與能源的 6 月核心 CPI 增速創將近兩年來新低。Hatzius 認為，有「強勁的基本面原因」預估，通膨壓力將持續緩解。

高盛報告預料，未來幾個季經濟成長會一定程度上加快減速，主要因為消費者個人實際可支配的收入月增速放緩，尤其在從 10 月起學生貸款恢復償還後，而且銀行貸款減少也會拖累經濟。

高盛同時指出，金融環境放鬆、房產市場反彈，以及工廠興建持續火熱均表明，美國經濟將繼續成長，不過增速將低於趨勢水準。

上周 CPI 公布後，還有 Fed 官員發表鷹派言論。任內永久擁有聯邦公開市場委員會（FOMC）投票權的理事理事華勒（Christopher Waller）表示，支持今年再升息兩次，以便通膨回到目標水準。

華勒預估 7 月升息後，9 月或者之後還會再升息一次。他表示，就業仍強勁，美國經濟有韌性，給進一步緊縮提供了空間。

不過，直到本周一，市場都還預估，今年內再升息兩次的機率很低。

芝商所（CME）工具顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，7 月 Fed 升息 1 碼（25 個基點）的機率超過 97%；到今年末，共有至少兩次升息 1 碼的機率合計不到 23%。

