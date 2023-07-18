〈美股盤後〉靜待新一批財報出爐 標普那指創15個月最高 費半勁揚超2%

美國主指週一 (17 日) 開盤受到疲弱中國經濟數據拖累，隨後銀行股和科技股領軍之下，美股穩步上行，特斯拉、英特爾、輝達和 AMD 漲勢猛烈，不過電信股的下跌限制了大盤漲幅。

道瓊斯指數週一收紅近 77 點，連續第六個交易日走升。那指走高 0.93%，標普微漲 0.39%，雙雙創下 15 個月最高。費半勁揚 2.32%。

數據方面，美國通膨再添降溫證據，美國 7 月紐約州製造業調查指數由 6 月 -6.6 升至 1.1，較市場預期 -3.5 還更佳。

中國第二季國內生產毛額 (GDP) 按年增長 6.3%，低於市場預期，按季僅升 0.8%，許多投行調低今年中國 GDP 的預測，認為中國需要採取更多刺激措施。

政經消息，美國財政部長葉倫週一表示，儘管中國經濟成長放緩可能會波及其他經濟體，但美國經濟正走在降低通膨的良好路徑上，同時就業市場依然強勁。

聯準會將於 7 月 25 日和 7 月 26 日召開會議，儘管近期經濟數據令人鼓舞，但一些投資人仍保持謹慎態度，預計聯準會將在下週持續升息。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 最新的預測指出，雖然聯準會將升息，但 7 月這次可能是本輪升息周期中的最後一次行動。

市場靜待本週財報。除了高盛、美銀等更多銀行股財報即將出爐之外，美股七巨頭中的特斯拉也將率先公布財報。

地緣政治方面，外傳美國晶片公司高層將與商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo)、國家經濟委員會主任布蘭納德 (Lael Brainard) 和國家安全委員會主任蘇利文 (Jake Sullivan) 舉行會議，討論對中國政策。

美國半導體產業協會 (SIA) 週一警告，潛拜登政府對向中國銷售先進半導體的潛在限制，可能會破壞拜登政府《晶片法案》的巨額投資成效。

週一 (17 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，資訊科技 (+1.33%) 板塊領漲，金融 (+0.91%)、工業 (+0.42%) 亦表現不俗，公用事業敬陪末座，跌幅達 1.18%。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互見漲跌。亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.83%；Meta (META-US) 漲 0.57%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.73%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.61%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.14%。

道瓊成分股以英特爾領漲。英特爾 (INTC-US) 上漲 3.68%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.41%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.59%；Verizon Communications (VZ-US) 暴跌 7.5%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.45%。

費半成分股普遍收紅，僅台積電走低。應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.93%；AMD (AMD-US) 上漲 2.05%；美光 (MU-US) 上漲 1.69%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.41%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.69%；輝達 (NVDA-US) 上漲 2.18%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.33%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.47%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 1.79%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.67%。

企業新聞

美國電動車巨擘特斯拉 (TSLA-US) 勁升 3.20% 至每股 290.38 美元。特斯拉財報發布前就出現了上漲，該公司 7 月 16 日宣布，第一輛 Cybertruck 已在德州奧斯汀附近工廠生產完成。德銀估計，今年 Cybertruck 出貨量將達到 2,000 輛左右。

特斯拉完成首輛 Cybertruck 生產，競爭對手福特汽車繃緊神經，福特週一宣布調降其電動 F-150 Lightning 皮卡的價格，聲稱其提高產量和降低電池礦物成本的努力已獲得回報。福特汽車 (F-US) 週一走低 5.97% 至每股 14.09 美元。

微軟 (MSFT-US) 收紅 0.14% 至每股 345.73 美元。動視暴雪 (Activision Blizzard) (ATVI-US) 揚升 3.49% 至每股 93.21 美元，創 2 年來最高。

英國競爭上訴法院 (CAT) 週一裁定，微軟的上訴案暫停兩個月，給微軟和英國競爭與市場管理局 (CMA) 有更多時間來解決收購動視暴雪問題。CMA 的一名律師同日表示，微軟和當局就動視暴雪收購案提供的潛在補救措施進行了「頗富成效」的會談，有望清除該案最後的障礙。

電信類股肅殺一片，Verizon Communications (VZ-US) 暴跌 7.5%。AT&T (T-US) 重挫 6.69% 至每股 13.53 美元，創下 1993 年以來最低收盤價。

《華爾街日報》上週報導，AT&T、Verizon 和其他電信巨頭的電纜網路含鉛毒正威脅全美公眾健康。分析師估計，電信業者要在全國範圍內拆除所有含鉛電纜，可能需要花費 590 億美元。花旗集團將 AT&T 股票評級從「買入」下調至「中性」。

蘋果 (AAPL-US) 上攻 1.73% 至每股 193.99 美元。摩根士丹利分析師週一報告指出，印度可能成為蘋果 (AAPL-US) 未來 5 年營收和安裝量成長的主要推動力，主因是蘋果對印度製造業的投資及該國的「經濟榮景」。

AMD (AMD-US) 攀高 2.05% 至每股 118.32 美元 AMD 執行長蘇姿丰週一抵台，預計拜訪多家台灣供應鏈，包括英業達、和碩、廣明、宏碁與神達。

華爾街分析

人工智慧 (AI) 推動科技盈利樂觀情緒持續存在，投行 Wedbush 表示：「我們認為，在軟體和半導體業的帶動下，今年下半年科技股整體將上漲 12%-15%，而大型科技股仍將是科技股升溫的聖火傳遞者。」

Baird 市場策略師 Michael Antonelli 表示，他將密切關注未來幾週的財報結果，如果任一家公司股價因獲利超預期而大幅上漲，這將表明市場對財報的樂觀情緒還沒有充分反映出來。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主