舊金山Fed總裁戴莉：現在宣布戰勝通膨為時過早 支持繼續升息

舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）周四（13 日）表示，聯準會（Fed）現在要宣布戰勝通膨仍為時過早，儘管決策者認為已經採取足夠的措施讓通膨降回目標水準。她表示自己仍採取觀望態度。

戴莉在媒體 CNBC 的訪談中說：「雖然我們在短時間內將利率收緊逾 500 個基點，但美國經濟仍有彈性，而這就是我會堅持繼續升息，直到確認通膨往 2% 目標回落的原因。」

戴莉強調，決策者是在逐次會議中作出決定，自己對繼續升息的看法持看放態度。戴莉今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）上雖沒有投票權，但她是明年的投票委員。

目前外界預估 Fed 將在月底的貨幣政策會議上升息 1 碼（25 個基點），此前 Fed 在上月維持利率不變，同時暗示今年還可能升息兩次。而在 Fed 放慢升息步調的同時，通膨已從去年的近 40 年來新高回落。

美國先前公布的消費者物價指數（CPI）年增速放緩至 3%，創 2021 年 3 月以來最慢增速，其中核心 CPI 年增 4.8%，也寫下 2021 年底以來最小增幅，不過仍高於 Fed 的 2% 目標。經濟學家認為，倘若這一態勢持續下去，可能會可 Fed 在 7 月會議後再次暫停升息的空間。