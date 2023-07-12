加拿大央行如期升息1碼 利率升至5%創22年來新高

加拿大央行周三（12 日）如期宣布升息 1 碼（25 個基點），將利率從 4.75% 升至 5%，創下 22 年來新高。此為加拿大央行在經歷短暫的暫停緊縮步伐後後，連續第二次在貨幣政策會議上升息。不過加拿大並未給出任何未來利率指引，僅重申堅定讓物價恢復穩定的決心。

與此同時，加拿大央行延後通膨回落到目標的時間，同時上調國內經濟成長預測。在貨幣政策報告中，官員預估明年通膨率將保持在 3% 左右，然後到 2025 年中期逐步降至 2% 目標，此一預測時間點較先前晚兩季。

加拿大央行預估，今年下半年和明年上半年國內經濟平均成長約 1%，比之前預估停滯的水準有所上升。另外，產出缺口將在明年縮小，較先前預估的晚 9 個月。

報導指出，加拿大央行對通膨、國內經濟成長等預測大幅挑整，說明決策者在為何在上月重啟升息。面對頑強的物價壓力和出人意料的強勁消費成長，加拿大央行今年稍早的暫停升息嘗試最終證明站不住腳。

另一方面，加拿大央行延後物價回穩預測表明，儘管更高的通膨預期可能進一步根深蒂固，但其正在努力履行主要職責。

加拿大央行表示，決定升息是因為有越來越多的證據表明，需求熱絡和核心通膨飆升都將會更持久，同時也考量到修正後的經濟活動和通膨前景。

截稿前，美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌換 1.32 加幣，創下 6 月 27 日以來最高盤中水準。另外加拿大兩年期公債殖利率進一步下跌至 4.675%。

分析師看法

Desjardins Securities 宏觀策略主管 Royce Mendes 在一份給投資人的報告中表示，雖然加拿大央行並未關閉進一步收緊貨幣政策的大門，但仍能看到升息盡頭的一絲曙光。

道明證券首席加拿大策略師 Andrew Kelvin 表示，央行已進行多次升息，然而今天的基調確實傳達 9 月再次升息的可能。