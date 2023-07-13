ECB會議紀要：決策者對7月進一步升息持開放態度

歐洲央行（ECB）周四（13 日）公布最新會議紀錄顯示，決策者普遍認為目前還沒有足夠證據確認核心通膨已出現轉折點，未來還有很多工作要做。

會議紀錄顯示，在通膨方面除能源外，物價上漲的態勢依然強勁，核心通膨十分頑強且遠高於預期，表明高通膨將維持更久的一段時間。

另外，ECB 管理委員會委員普遍認同，薪資壓力逐漸成為通膨的重要原因。今年第一季實質薪資平均成長 5.2%、協議薪資上漲 4.3%，兩者之間較大差距表明就業市場吃緊。

決策者們擔心的是，長期的薪資壓力會導致歐元區價格壓力更持久，特別是在經濟成長疲軟和企業持續維持定價能力的情況下，單位勞動力成本不斷上升。

至於經濟方面，紀錄顯示隨著經濟尾部風險消退，全球市場狀況進一步正常化，金融市場波動性均顯著下滑，表明系統性壓力風險目前已得到遏止。

會議紀錄中還強調，歐元區銀行業相對較好的承 3 月份的動盪。與此同時，銀行的融資條件已收緊，企業和家庭的信貸成本變得越來越高。總體而言，自 5 月份貨幣政策會議以來，融資狀況有所收緊，過去的升息有力地傳導到金融和融資領域。

另外，決策者同意隨著能源危機消退，歐洲經濟正在逐漸走出泥淖，但有鑑於俄烏衝突等外部壓力以及持續緊縮的貨幣政策，歐洲經濟前景仍然面臨高度的不確定性，製造業活動非常疲弱，而且可能會在未來幾個月蔓延到服務業。

基於以上背景，ECB 管委會委員一致認為，有必要進一步提高利率來收緊貨幣政策。

會議紀要顯示，有鑑於高通膨風險變得更加持久，決策者起初傾向於升息 2 碼（50 基點），不過過去的升息有利傳導至金融環境並對整個經濟產生影響，最終委員一致同意升息 1 碼（25 基點）。

此外，ECB 認為必須向外界傳達：「貨幣政策還有更多工作要做，以便及時將通膨拉回到目標水準。」

