通膨降溫升息有望落幕 投信看好美股多頭動能

美國通膨降溫，聯準會升息循環可望接近尾聲，根據歷史經驗，只要聯準會暫停升息或是接近升息終點時，將有助於美股多頭表現。

美國 6 月最新消費者物價指數 (CPI) 年增率降至 3%，創 2021 年 3 月以來新低，並且已是連續 12 個月下滑，預期隨著通膨趨緩此波升息循環可望接近終點，而每當聯準會進入暫停升息或升息終點，美股往往能展現強勁多頭。

PGIM Jennison 全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，過去近 20 年間，聯準會曾出現過兩次暫停升息後轉為降息的紀錄，對照 S&P500 指數在暫停升息期間，往往能繳出雙位數報酬率，之後的降息還能創造另一波多頭行情。

統計 2006 年 6 月至 2007 年 9 月暫停升息期間，美股漲幅 16%；而在 2018 年 12 月至 2019 年 7 月期間聯準會暫停升息循環，期間 S&P500 強彈 20%。

葉家榮說，當聯準會開啟降息循環後，美股更是持續上漲近 1 成，因此看好美股在暫停升息以及企業獲利落底回升帶動，搭配近期熱門的生成式 AI 議題，有望啟動多頭走勢。

葉家榮表示，美股 11 大產業中，包括通訊服務、公用事業、必需與非必需消費、資訊科技、工業、不動產、醫療等都有機會在第 4 季繳出獲利正成長，而與 AI 相關的雲端龍頭與 NVIDIA 更有望成為獲利正成長的最大貢獻企業。

野村投信指出，美國就業增加及薪資漲幅擴大，支撐消費力道持續，4 月房價創 7 年來最大年增率 12.1%，顯示美國經濟仍有一定的成長動能，

野村投信指出，今年以來 AI 應用持續發酵帶動投資熱潮，包括 Meta、Google、Amazon、Microsoft 等科技巨擘未來發展的重點聚焦 AI 布局，預期在 AI 風潮帶動之下，多數公司均公布良好的成長展望，加上生成式 AI 的新技術的推波助瀾可望顯著提高生產力，支撐美股牛市動能。